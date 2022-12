Omzet KPMG Nederland groeit met 15 procent

De omzet van KPMG Nederland groeide afgelopen jaar met ruim 15 procent. De adviestak noteerde meer dan 20 procent omzetgroei, terwijl de omzet bij de accountants met 11 procent groeide. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over boekjaar 2021/2022.

De omzet van KPMG Nederland kwam uit op 655 miljoen euro. De winst bedroeg 120 miljoen euro, tien miljoen meer dan in het vorige boekjaar (een toename van 8%). De adviestak noteerde een omzet van 250 miljoen euro, een toename van 40 miljoen euro. De assuranceomzet kwam uit op 342 miljoen euro, een groei van 32 miljoen euro.

Personeel

Het aantal medewerkers bij KPMG groeide met ongeveer 1500, inclusief stagiairs. Het aantal fte komt daarmee op circa 3800. Naast de investeringen in extra secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals werken vanuit het buitenland, verhoogde KPMG de lonen voor zijn medewerkers met gemiddeld 12 procent. CEO Stephanie Hottenhuis: ‘We hebben relatief meer in onze jonge collega’s geïnvesteerd om de huidige economische druk te verlichten. We letten enorm op cultuuraspecten zoals het beheersen van het werkvolume, het stimuleren van saamhorigheid en teamgeest, psychologische veiligheid en het faciliteren van hybride werk.’ Het aantal toetredende vrouwelijke partners en directors is gestegen naar meer dan 25 procent en bijna de helft van de leiderschapsteams is vrouw. ‘Een mijlpaal’, noemt Hottenhuis dat.

ESG Transparantie

KPMG zal zijn accountantscontrole en -verklaring van beursgenoteerde ondernemingen en een aantal ondernemingen in industrieën met veel uitstoot in Nederland uitbreiden. ‘We zullen organisaties stimuleren om in jaarrekeningen transparanter te zijn over hun duurzaamheidsinitiatieven”, zegt Hottenhuis. “We kunnen hier alleen in slagen door te versnellen en goed samen te werken. Dit moeten we doen als bedrijven, als organisaties en als individuen; kortom, als samenleving.’

Onderzoek

KPMG is een onderzoek gestart naar het mogelijk afkijken bij toetsen van verplichte interne trainingen. Hottenhuis: ‘Integriteit en kwaliteit vormen de basis van onze cultuur. We zijn daarom een onderzoek gestart naar aanleiding van berichten dat er bij enkele kantoren in het buitenland gevallen waren, waar medewerkers hadden afgekeken. Er kwam ook een melding van één van onze medewerkers die het vermoeden had dat collega’s antwoorden hadden gedeeld. Wij nemen dit erg serieus en zoeken het nu tot de bodem uit. De toezichthouders zijn meteen geïnformeerd.’

Lees op https://corporatereporting.kpmg.nl/ meer over de resultaten van het afgelopen boekjaar. Het boekjaar van KPMG Nederland loopt van 1 oktober tot en met 30 september.