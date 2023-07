Angélique Vermulm nieuwe partner bij CROP

CROP Interim & Recruitment Services heeft op 1 juli 2023 Angélique Vermulm tot nieuwe partner benoemd. Ze werkt pas sinds januari 2023 bij het kantoor en is de derde partner bij de werving- en selectiepoot.

Vermulm heeft ruim 10 jaar ervaring in werving en selectie, en is gespecialiseerd in interim- en fiscale functies. Ze startte haar carrière in de uitzendbranche en is sinds januari 2023 in dienst bij CROP als Consultant Interim Tax. Daarvoor werkte ze vijf jaar bij Taxperience (onder meer als sales & marketing director).

Ze zegt: ‘Ik ben dankbaar voor deze mooie stap binnen de organisatie. CROP Interim & Recruitment Services staat voor kwaliteit, persoonlijke aanpak en vertrouwen. Persoonlijk contact, daar ligt mijn hart en mijn kracht. Samen met de andere partners kijk ik reikhalzend uit naar de toekomst, waar we samen verder bouwen aan het succes van onze dienstverlening.’