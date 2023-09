Grub start met e-Verificatie voor KYC-proces

Personen en bedrijven kunnen vanaf nu digitaal hun identiteit verifiëren bij hun accountant als deze gebruikmaakt van de compliancesoftware Grub. Met de nieuwe functionaliteit Grub e-Verificatie hoeven financiële dienstverleners nu geen kopie ID meer op te vragen bij hun cliënten.

Een digitale verbeterslag op het KYC- en onboardingsproces, stellen de initiatiefnemers.

Christiaan Dappers, CEO van Grub (een product van ComplianceWise): “Financiële dienstverleners moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Waarbij de AVG voorschrijft dat alleen noodzakelijke gegevens worden uitgevraagd en vastgelegd. Daarom is het in Grub mogelijk om klanten te onboarden via Grub e-Verificatie, zodat je eenvoudig aan beide regelgeving voldoet.”

Meer controle over gegevens delen

Klanten van accountants kunnen zich digitaal identificeren en gegevens verifiëren met de digitale ID Yivi. Yivi is een identiteits-app waarmee je veilig gegevens deelt en bewijst wie je bent. Zonder dat je te veel over jezelf deelt. Zo krijg je als eindgebruiker meer controle over je gegevens. Bovendien is het specifieker en veiliger dan een kopie per mail. De integratie van Yivi in compliance-software Grub, wordt geleverd door Ver.iD.

Peter Eikelboom, business developer bij Yivi (onder beheer van SIDN): “De onmisbaarheid van een ID-app is een optelsom van ontwikkelingen: met alle formulieren en alle wachtwoorden die je overal invult ontstaat de behoefte aan controle en gemak. Voor het delen van gegevens wil je alleen nog maar op ‘akkoord’ hoeven klikken. Het geeft minder werk, minder kans op menselijke fouten en is bovenal veiliger.”

Veiligheid en e-verificatie

Op Europees niveau is er behoefte aan een Europese digitale identiteit om de veiligheid en het gemak van burgers te vergroten. Zo lopen onder toezicht van de Europese Commissie verschillende pilots rondom identity wallets. Yivi neemt aan meerdere pilots deel.

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) stelt dat een digitale identiteit de identificatie en verificatie van klanten drastisch kan vergemakkelijken, waardoor de (administratieve)lasten voor instelling en klant omlaag kunnen. Zij stellen wel als voorwaarde dat de onderliggende Wwft-complianceprocessen op orde zijn, dat de IT-infrastructuur betrouwbaar is en dat de kwaliteit en beschikbaarheid van data geborgd zijn.

Meer informatie over Grub e-Verificatie