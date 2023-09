Van Rij: aandeleninkopen drogen op als ze worden belast

Het belasten van aandeleninkopen door beursgenoteerde ondernemingen zal de staatskas niet veel opleveren, denkt staatssecretaris Van Rij van Financiën. Hij verwacht dat bedrijven andere manieren zullen zoeken om geld terug te geven aan hun aandeelhouders, als het huidige fiscale voordeel op deze vorm komt te vervallen.

Dat schrijft de demissionaire bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Die had hem vorig jaar al gevraagd om de fiscale vrijstelling van aandeleninkopen door beursfondsen, de zogeheten inkoopfaciliteit, tegen het licht te houden. De discussie is nu weer actueel omdat een Kamermeerderheid wél belasting wil heffen over aandeleninkopen en de opbrengst daarvan wil gebruiken voor extra armoedemaatregelen.

Van Rij vreest evenwel dat deze partijen zich ten onrechte rijk rekenen. De verwachting is dat “slechts een zeer klein deel” van de aandeleninkopen door beursgenoteerde bedrijven nog zal doorgaan, wanneer de vrijstelling van dividendbelasting wordt geschrapt of beperkt.

De staatssecretaris wijst er bovendien op dat de vrijstelling van aandeleninkopen van dividendbelasting in 2001 is ingevoerd om een concurrentienadeel van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ten opzichte van buitenlandse rivalen te voorkomen. Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden om te voorkomen dat bedrijven helemaal geen belasting afdragen over winsten die zij laten terugvloeien naar aandeelhouders.

Wanneer deze uitzondering komt te vervallen, kan dat ertoe leiden dat de aandelen van Nederlandse bedrijven het naar verhouding minder goed gaan doen op de beurs, waarschuwt Van Rij. “Dit schaadt de Nederlandse internationale concurrentiepositie.”

Kamerbrief onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen