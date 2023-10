‘BDO weigert goedkeuring jaarrekening Vitesse’

De problemen voor Vitesse stapelen zich op. BDO wil geen goedkeurende verklaring afgeven bij de jaarrekening over afgelopen seizoen omdat er twijfels zijn over de continuïteit van de Arnhemse voetbalclub. Dat bevestigen ‘bronnen rond de club’ aan NRC.

Vitesse wacht al lange tijd op toestemming van voetbalbond KNVB vooreen overname door de Amerikaanse Common Group. Grant Thornton is in kaart aan het brengen waar de geldstromen bij de investeerder vandaan komen. De club was eerder in handen van Russen. De KNVB wil ook daarover nog opheldering van Vitesse, want gelekte documenten lijken er op te wijzen dat oligarch Roman Abramovitsj vele miljoenen in Vitesse heeft gestopt, wat niet was toegestaan.

Bankopzegging

De Russische erfenis bemoeilijkt de overname van Vitesse. Een van de problemen is het vooruitzicht dat de club binnenkort wellicht zonder bank komt te zitten. Huisbankier ING heeft om opheldering gevraagd over de financiering door de Russische eigenaren van Vitesse in de afgelopen jaren en is van plan om de relatie per 1 april volgend jaar op te zeggen als er onvoldoende duidelijkheid komt. Vitesse dacht in de tussentijd met Revolut een nieuwe bank te hebben gevonden, maar die bank heeft inmiddels de relatie opgezegd met de Arnhemse club.

Afwegingen accountant

Interim-directeur van Vitesse Peter Rovers bevestigt tegenover NRC de problemen met de jaarrekening en de verbroken bankrelatie met Revolut. “Dat weegt allemaal mee in de afweging van de accountant, net als het feit dat de KNVB de overname van Vitesse nog altijd niet heeft goedgekeurd. We hebben de voetbalbond daarom om uitstel gevraagd.”

Gevolgen kunnen groot zijn

Volgens de regels van de KNVB had Vitesse op 1 oktober een goedgekeurde jaarrekening moeten indienen. De club kan een boete krijgen en in het uiterste geval kan zelfs de licentie worden ingetrokken. De licentiecommissie van de bond vergadert binnenkort over de kwestie.