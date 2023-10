Neem mkb mee in duurzame verslaglegging

Steeds meer bedrijven moeten met de komst van CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rapporteren over duurzaamheid. Veel mkb-ondernemingen ervaren dit nog als een ver-van-mijn-bed show, merkt Jirina van Daal, specialist in duurzaamheidsverslaggeving bij Flynth accountants en adviseurs. Omdat zij als ‘klein’ bedrijf nu nog niet hoeven te voldoen aan de CSRD-wetgeving, overzien ze de impact niet. Maar het is wel degelijk belangrijk om mkb’ers al mee te nemen, legt ze uit. ‘De hele waardeketen moet verantwoord worden. Bovendien is duurzaamheidsinformatie relevant voor aanbestedingen en financiering.’

Voor boekjaar 2025 verplicht de wet alleen grote bedrijven* nog om verslag uit te brengen over de invloed van hun activiteiten op milieu en samenleving. ‘Maar ik verwacht dat deze bedrijven daar in 2024 al mee beginnen en ook hun leveranciers vragen om hun activiteiten te verklaren’, benadrukt Jirina. ‘Zij zijn immers ook onderdeel van de waardeketen. De kans dat ze komend jaar bij jouw mkb-klanten aankloppen voor een verantwoording of inzicht in duurzame activiteiten is aanzienlijk. Adviseer mkb’ers daarom nu al om aan de slag te gaan met de voorbereidingen rondom duurzame verslaglegging. Zo help je ondernemingen om tijdig in te spelen op de effecten van de CSRD-wetgeving én hun positieve impact te vergroten.’

Waardevolle informatie voor alle ondernemers

Goed voorbereiden op duurzame verslaglegging kost tijd, beseft Jirina. ‘Benadruk daarom de voordelen op de lange termijn. Help om voorbij de verplichtingen te kijken en wijs klanten op de voordelen om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Op basis van de nieuwe CSRD-wetgeving kun je klanten bijvoorbeeld gestructureerd laten nadenken over concrete stappen voor verduurzaming. Een ESG-rapportage (over milieu-, mens- en governance-aspecten van hun prestaties) geeft hun inzicht en transparantie in cijfers, hoe ze als bedrijf omgaan met dillema’s rond duurzaamheid, maar ook hun CO 2 -uitstoot en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Waardevolle informatie voor álle ondernemers,’ vindt Jirina. ‘Die informatie moeten ze ook steeds vaker aanleveren voor financiering, samenwerking in de keten en wellicht aanbestedingen. Daarnaast maakt rapporteren en sturen op duurzaamheid de mkb-onderneming een aantrekkelijkere werkgever voor de komende generatie, die zich steeds meer bezighoudt met duurzaamheid.’

Duurzaamheid zit overal

Veel ondernemers vinden het lastig om te toetsen op subjectievere waarden, zoals milieu, maatschappij en goed bestuur. Waar begin je? Jirina adviseert om ondernemers allereerst goed na te laten denken over persoonlijke en professionele duurzaamheidsdoelen. ‘Vraag niet gelijk naar KPI’s, maar laat de klant eerst bedenken wat die zelf belangrijk vindt. Als ondernemer en als mens. Duurzaamheid gaat over waardecreatie, over de positieve impact die het bedrijf wil realiseren. Zo zien we binnen Flynth onze medewerkers als grootste waardecreator; zij staan centraal in het waardecreatiemodel binnen ons geïntegreerde jaarverslag. En dan wordt het ineens heel concreet: want investeren in opleidingen en scholing is ook een vorm van duurzaamheid. Zo blijven werknemers zichzelf ontwikkelen en ontstaat er een duurzame arbeidsrelatie.

Klanten in de regio inspireren

Dergelijke voorbeelden uit de eigen praktijk helpen om als accountant en adviseur de klant te inspireren bij verduurzamingsvraagstukken. Flynth zet er daarom ook bewust op in om de eigen kennis en ervaring op dit gebied te delen met ondernemers in de regio. Dat wordt bijvoorbeeld concreet in een nieuwe locatie in Eindhoven, waar veel ruimte is voor ontmoeting. Daarvoor is ook ingezet op goede bereikbaarheid, met een ligging naast het centraal station en voldoende parkeergelegenheid om de hoek. Dankzij goede interne horeca en audiovisuele hulpmiddelen is het een aantrekkelijke plek die accountants en klanten inspireert om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun organisatie en het rapporteren daarover.

Wil jij ook vanuit een inspirerende omgeving klanten helpen om echt impact te maken? Ontdek de vele mogelijkheden op www.werkenbijflynth.nl

Jirina van Daal is specialist duurzame verslaggeving bij Flynth. Ze werd registeraccountant omdat ze onrecht de wereld uit wil helpen door te controleren of alle cijfers kloppen. Inmiddels heeft ze deze rol gecombineerd met duurzaamheid, wat haar positieve impact op de maatschappij verder vergroot.

* Een bedrijf is groot als het voldoet aan minstens twee van de volgende voorwaarden: meer dan 250 medewerkers, een jaarlijkse omzet van meer dan 40 miljoen euro, of een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.