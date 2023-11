AV-Top 50 | “Accountants moeten van vinken naar vonken”

Na ruim dertig jaar actief te zijn in de accountancysector geniet Antoinette Dijkhuizen nog steeds van het beroep van accountant. Ze vindt het een prachtig vak, maar merkt ook dat de toegevoegde waarde van een accountant zijn glans verliest. Met als gevolg een minder leuk en aantrekkelijk vak. “Accountants moeten van vinken naar vonken.”

Met de oprichting van ValidVision, een samenwerking tussen Business Improvementspecialist Hot Item en haar eigen accountantskantoor 4you accountancy, wil Dijkhuizen accountantsorganisaties weer aantrekkelijk maken. Dijkhuizen: “Accountants moeten van vinken naar vonken. Dat vraagt om ontwikkeling van klantwaarde rond ‘vooruitkijken’, proactieve dienstverlening waar ondernemers werkelijk iets aan hebben.” Door toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden kunnen kantoren de productiviteit verbeteren en ontstaat er tijd voor een nieuwe toegevoegde waardedienst. Volgens de register­accountant kunnen veel accountants die slag niet maken, omdat de datahuishouding niet op orde is en ze onvoldoende tijd investeren in de ontwikkeling van relevante diensten voor hun klanten. Door alle belanghebbenden in het open eco­systeem, zoals accountants, ondernemers, toezichthouders en financiers, toegang te geven tot de gevalideerde data wil ze kennis en expertise optimaal inzetten. “Je krijgt dan voor alle stake­holders betrouwbare en gevalideerde informatie op basis waarvan de juiste beslissingen worden genomen. Van control en kostenbeheersing tot en met de creatie van meerwaarde voor zowel bedrijven als de samenleving als geheel.”

Fintechondernemer

De oprichting van ValidVision tweeëneenhalf jaar geleden maakte van Dijkhuizen een fintechondernemer en dat veranderde haar visie op de branche. “Iedereen roept dat het anders moet in de accountancybranche, maar hoe dan? Ik was duidelijk op zoek naar het antwoord op die vraag. Dat ik nu actief ben als fintechondernemer geeft nieuwe inzichten en perspectief. Leren en innoveren, daar word ik echt blij van.” Innovatie in de accountancybranche is broodnodig vindt ze. “Het is een noodzaak. Innovatie gaat stapje-voor-stapje. Dus de eisen zijn niet zo groot. De belangrijkste stap is een open mindset en de wil om mee te doen. Innoveren is leuk en kan leiden tot een andere relatie met klanten, gebaseerd op maatschappelijke relevantie.”

Goede toekomstvisie

Een goede toekomstvisie is volgens Dijkhuizen van groot belang voor een accountantskantoor, omdat het dient als leidraad voor strategische beslissingen en acties van het kantoor. “Het ontwikkelen van een toekomstvisie begint met een grondige externe analyse”, aldus Dijkhuizen. “Het is belangrijk om te begrijpen waar de markt naartoe gaat en welke trends en ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de accountancysector. Daarnaast moet er vanuit de binnenkant van de organisatie gekeken worden naar de zingeving van het bedrijf en het vak. De WHY, oftewel het doel en de purpose, moeten worden vertaald naar concrete ambitieuze doelen die relevant zijn voor zowel medewerkers als klanten.”

Strategische executie

Om de stip op de horizon te bereiken in termen van waardecreatie, strategie, structuur, competenties, processen en systemen, is het volgens Dijkhuizen essentieel om naast strategisch denkwerk ook te focussen op strategische executie. “Dit betekent het definiëren van verbeterprojecten en regelmatig vooruitkijken met het managementteam. Een kwartaalplan kan helpen om de focus scherp te houden en de voortgang naar de gestelde doelen te bewaken.” Dijkhuizen is duidelijk: een toekomstvaste “valuepropositie” kan alleen worden gerealiseerd als deze wordt beschouwd als een continuklantwaarde-innovatieproces, in plaats van een eenmalige inspanning. “Het is cruciaal om voortdurend de behoeften van de markt te begrijpen en op zoek te gaan naar onvervulde behoeften. Door deze behoeften te testen en toe te voegen aan de propositie van het kantoor, kan de toegevoegde waarde voor klanten worden vergroot. Het actief in de markt zetten van deze innovaties zorgt ervoor dat het accountantskantoor zich onderscheidt en relevant blijft voor de klanten van de toekomst.”

Risicovolle houding

Maar hoe zorg je voor een succesvolle transitie en dus een aantrekkelijker beroep? Dijkhuizen weet het wel: “Door samen te werken, kennis te delen en de bereidheid hebben om fouten te maken én die te delen met je peers. Je moet bereid zijn om hierin te investeren. Elkaar te helpen en hier tijd voor vrij te maken of extra personeel voor aan te nemen of in te huren.” Daar hoort ook een meer risicovolle houding van accountants bij, vindt Dijkhuizen. “Aan de toezichthouder dan de taak bereidwilligheid te tonen om ons in de transitiefase het gevoel van veiligheid en een zeker comfort te geven. Alleen op die manier wordt het vak van de accountant weer aantrekkelijk en wordt toegevoegde waarde geleverd aan de bedrijven en instellingen.”

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/