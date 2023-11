AV-top 50 | Profielen accountantskantoren

Hieronder volgen korte profielschetsen van de vijftig accountantskantoren uit de AV-Top 50.

1. Deloitte

Voor het achtste jaar op rij eindigt Deloitte op de eerste plaats van de AV-Top 50 met een omzetstijging van maar liefst 23 procent. Maar opnieuw nam het belang van audit en assurance af. Was dat in 2021 nog meer dan een kwart, in 2022 haalde Deloitte nog slechts 22 procent van zijn inkomsten uit deze dienstverlening, verreweg het minst van de top-4. Deloitte groeide met ruim 600 fte, een toename van 10 procent. Daarmee troeft het kantoor KPMG (nr. 4) af als “kampioen werving”.

2. EY

Door een omzetgroei van bijna 10 procent wist EY op te stomen naar plek 2 in de AV-Top 50. De omzet in assurance nam met 6 procent toe en is met ruim 36 procent nog altijd de belangrijkste inkomstenbron van EY Nederland. Onder de naam Everest werkte het concern in 2022 aan het loskoppelen van de adviestak. De miljardenopbrengst zou ook de zakken van Nederlandse partners flink spekken. Zou. Want operatie Everest is in 2023 afgeblazen.

3. PWC

Als enige van de Grote Vier zag PwC zijn omzet iets dalen. Dat kwam vooral door de wereldwijde verkoop van bedrijfsonderdeel Mobility. In de strijd om talent verloor PwC de slag. De organisatie kreeg er netto welgeteld 26 medewerkers bij (+0,5%) en leverde meer dan honderd fte in. De assurancetak deed het met een groei van bijna 11 procent wel goed. De winst groeide met bijna 9 procent.

4. KPMG

De kleinste van de Grote Vier was ook in 2022 het grootste accountantskantoor van Nederland, al voelt het de hete adem van EY (nr. 2) in de nek (€ 364 om € 359 miljoen controleomzet). KPMG wist vijftienhonderd nieuwe medewerkers te werven (+9,3% in fte). Aanwijzingen dat er was gefraudeerd met interne examens, leidden tot een onderzoek dat in 2023 RvC-topman Roger van Boxtel de kop kostte.

5. BDO

Een plus van 7,5 procent is voor BDO een zuinig resultaat. Audit en assurance (€ 132 mln) groeide met 10 procent. Belastingadvies (€ 92) streefde accountancy en bedrijfsadvies (€ 82) voorbij. In een krappe arbeidsmarkt wist BDO met 108 fte te groeien, de grootste groei in vijf jaar. Degelijke rapportcijfers dus. Was BDO een middelbare scholier, dan zou je alleen voor de adviestak een tienminutengesprek aanvragen. Daar daalde de omzet met ruim 16 procent.

6. Flynth

In maart en april 2022 werden de overnames van Astrium en Accon avm afgerond. De financiële prestaties van de nieuwe fusieorganisatie zijn wat lastig in te schatten, aangezien de resultaten van Astrium en Accon vanaf 1 april 2022 zijn verwerkt in de consolidatie van Flynth. Wat Astrium en Accon avm financieel hebben gepresteerd tijdens het eerste kwartaal van het jaar is niet helder. Duidelijk is in elk geval wel dat er flink wat personeel wegliep bij de nieuwe organisatie. De omzet steeg van € 143 miljoen (2021, Flynth zonder Astrium en Accon) naar € 212 miljoen (2022, Flynth plus drie kwartalen Astrium en Accon).

7. Mazars

Mazars herstelde zich van het boekjaar 2020/2021, toen de jarenlange omzetgroei nagenoeg tot stilstand kwam. In het afgelopen boekjaar lieten alle services een plus zien, waarbij audit & assurance de grootste groei realiseerde. Financial advisory verdubbelde bijna in omzet. Mazars heeft veel vertrouwen in de consultingtak en zet in op advies over duurzaamheid. Met een omzetgroei van 11,2 procent heeft Mazars de weg omhoog weer gevonden.

8. Baker Tilly

Baker Tilly groeide met 9,4 procent, waarmee de omzet op € 115 mln kwam. Vooral de toenemende vraag naar adviesdiensten droeg bij aan de omzetstijging. Het kantoor toont zich behoorlijk ambitieus, want de doelstelling is in 2027 € 200 miljoen omzet te behalen. Dat moet behalve met behulp van autonome groei ook via overnames worden bereikt.

9. Alfa

Met het hoofdkantoor in Wageningen is Alfa van oudsher sterk in de agrarische sector. De stikstofproblematiek hield het kantoor en zijn klanten bezig in 2022. Geholpen door de branchebrede tariefsverhoging rondde Alfa de kaap van 100 miljoen euro omzet. Het nettoresultaat verbeterde tot 9,9 miljoen euro. Opmerkelijk was de groei van 21 procent in assurance. Groei moet niet alleen komen van de reguliere accountantsdiensten. Alfa zet nadrukkelijk in op verbreding van het pakket en maakt een speerpunt van duurzaamheidsadvisering

10. Grant Thornton

Door één plaats te stijgen nestelt Grant Thornton zich in de top 10. Dat is het gevolg van een omzetgroei van 10,6 procent. Een derde daarvan kwam op conto van de overname van Avance Impact en Wolfs Company. Het kantoor kreeg het kwaliteitsbeheer beter op orde met een halvering van het aantal schendingen van de regels.

11. De Jong & Laan

De Jong & Laan valt buiten de top-10 wat, na de veelbesproken entree van private-equitypartner Waterland in 2022, licht teleurstellend is. Toch lijkt de geringe omzetgroei (+3,5%) na het topjaar 2021 stilte voor de storm. In 2023 kreeg de groeistrategie vorm met de overname van Marshoek, financieel specialist voor retailers. De Jong & Laan zint erop meer parels aan haar ketting te rijgen en wil in 2025 boven de 100 miljoen omzet uitkomen.

12. RSM

Als een van de eerste accountantskantoren compenseerde RSM zijn medewerkers in 2022 voor de sterk gestegen kosten van levensonderhoud. De lonen gingen tussentijds met 5 procent omhoog. Of het heeft gelegen aan dit “afscheidscadeautje” van vertrekkend topman Rudolf Winkenius is niet duidelijk. Maar RSM wist met 4,9 procent in fte’s te groeien, een procentpunt meer dan de directe concullega’s in de AV-Top 50. Ook de groei in audit (+18,3%) was ruim boven het gemiddelde.

13. HLB Witlox Van Den Boomen

Het kantoor met de langste naam in deze lijst had ogenschijnlijk een rustig jaar. Met een omzetgroei die de tariefsverhoging in de branche volgde en een licht tegenvallende groei van de audittak (+2,5%) leverde het kantoor ook een paar fte in. De oorzaak moet worden gezocht in de integratie van HLB Van Daal en Witlox Van Den Boomen waarin achter de schermen veel tijd en energie ging zitten. In 2023 stapte private-equitypartij Avedon in en voegden Koenen en co (nr. 25) en PKF Wallast (nr. 27) zich bij HLB WVDB. Dat levert 62 miljoen extra omzet op. En, als het tegenzit, een nog langere bedrijfsnaam. Een top-10-notering behoort in de toekomst tot de mogelijkheden.

14. Crowe Foederer

Dit kantoor was niet alleen snel met de jaarcijfers (op 23 januari 2023) maar stijgt ook snel. Na een omzetgroei van 2,6 procent in 2020 en 8,5 procent in 2021 pluste Crowe Foederer in 2022 met maar liefst 28,1 procent. Daarvan was de helft te danken aan overnames. “In de extreem krappe markt voor accountancy en advies vindt een consolidatieslag plaats waardoor overnames een belangrijke bron van groei vormen”, zei CEO Johan Daams. Het aantal fte nam toe van 422 naar 529, die over het algemeen heel tevreden zijn. Volgens Crowe Foederer geeft 81 procent zijn werkgever een score van 7 of hoger.

15. Moore DRV

Geen uitzonderlijk jaar (omzetstijging +8,9%) en daarom levert Moore DRV één plaats in. Een succesvolle wervingscampagne en een veelbesproken “tekenbonus” zorgden voor meer medewerkers in vrijwel alle praktijken. Mede hierdoor kon audit & assurance met 16 procent groeien. De adviesomzet steeg met 10 procent. Verder is er “gewoon hard gewerkt”, staat er in het jaarverslag.

16. ETL

Kon het na de omzetsprong van 39% in 2021 nog gekker voor ETL? Jazeker. In 2022 nam de omzet toe met 53,4 procent naar € 67,9 mln. Allemaal te danken aan de snelle expansie van ETL. Afgelopen jaar sloten negen kleinere accountantskantoren zich aan bij de groep. Die trend heeft zich in 2023 onverminderd voortgezet, waarmee het doel van directeur Vanessa Spaans – een plek in de top-10 – binnen bereik komt.

17. ABAB

Na een pas op de plaats in 2021 zette ABAB weer een stapje vooruit met een omzetgroei van 3,2 procent. Of is het één stap vooruit en twee achteruit? De nettowinst daalde namelijk met ruim een half miljoen. De omzet uit accountancy kromp met 1,5 procent. In 2022 plaatste ABAB borden met de tekst “Voel jij je thuis?” voor de deur van andere accountantskantoren. Deze brutale wervingscampagne heeft accountants niet verleid massaal bij ABAB te solliciteren. Integendeel: het aantal fte’s nam met 4,7% af.

18. Countus

De omzet groeide met 13,8 procent terwijl het aantal medewerkers toenam met bijna zes procent. Een knappe prestatie in deze overspannen arbeidsmarkt. Het kantoor verklaart zijn succes met “werken vanuit kleine, lokaal gevestigde en wendbare teams met een gezellige werksfeer”. Met een flinke groei in het aantal klanten, dat is in de huidige markt weer niet zo’n grote prestatie, moet Countus wel de werkdruk in de gaten houden.

19. Moore MTH

Met een omzetgroei van 13 procent en 6,8 procent meer fte’s sloot Moore MTH het laatste jaar in zijn bestaan met mooie cijfers af. Vanaf 1 januari 2023 is het kantoor gefuseerd met KroeseWevers (nr. 22) om verder te gaan als Moore MKW. Daarmee verdwijnen niet alleen de namen Kroese en Wevers uit de Nederlandse accountancy, maar ook TH. Die lettercombinatie verwees naar Ger ten Hoopen, vader van huidig bestuurslid Olaf.

20. Van Oers

Weer terug op plek 20 nadat Van Oers vorig jaar was gepasseerd door Kroese­Wevers. En hoe: ruim 15 procent omzet erbij voor dit Brabantse kantoor. De omzet in assurance steeg maar liefst met 25 procent. En ook nog eens 10 procent meer medewerkers. De nieuwe ceo Peter Hofwegen kan terugkijken op een succesvol debuutjaar.

21. Visser & Visser

Dit kantoor blijft naar boven kijken met wederom een uitstekend jaar waarin de omzet met 17,5% steeg. Het is een voortzetting van de constante groei die dit kantoor al jarenlang laat zien. Met name de IT businessunit Growteq groeide hard (+25,7%), terwijl Audit & Assurance er 14,3 procent bijkreeg. Het aantal fte’s nam met ruim 10 procent toe. Oprichter Steef Visser heeft na 34 jaar het stokje met een goed gevoel overgedragen aan zijn opvolger Jacob Slingerland.

22. Kroesewevers

Twee plaatsen gedaald en voor de laatste keer in de AV-Top 50. Na de fusie met Moore MTH (nr. 19) is de 40 jaar oude naam KroeseWevers per 1 januari 2023 uit het straatbeeld in Oost-Nederland verdwenen. Het is geen afscheid met vuurwerk geworden. In 2022 presteerde KroeseWevers op alle fronten minder dan de iets grotere fusiepartner. Een omzetgroei van 7,4 procent is tegenvallend, een toename in fte’s van 3,1 procent is op zich redelijk, maar de helft van wat Moore MTH erbij kreeg.

23. Crop

CROP, dat de omzet met bijna 10 procent zag stijgen, wisselt in deze editie van de AV-Top 50 met Schipper Groep (nr. 24). Met vijf vestigingen, van west naar oost en met een beetje fantasie langs de A12, groeit het kantoor in stilte richting de top-20. Viel in 2022 op door eigen medewerkers in de arbeids­markt­­campagne in te zetten. En CROP IT audit won met het auditdashboard de award voor meest inspirerend voorbeeld in de categorie expert op het Data & RPA Congres van Powerplatform voor accountants.

24. Schipper groep

Ondernemen met vertrouwen. Dat is de slogan van dit accountantskantoor in het Zuidwesten van het land. Hopelijk kan dat vertrouwen tegen een stootje. Want een omzetgroei van 5,4 procent in 2022 is teleurstellend; een daling van het aantal fte’s met 4,6 is zorgwekkend. De omzet per fte ging wel hard omhoog. Maar personeelskrimp in de huidige markt is niet wat je moet willen als ambitieus kantoor.

25. Koenen en Co

En nog een kantoor dat door een fusie, met HLB Witlox Van den Boomen (nr. 13), voor de laatste keer in de AV-Top 50 staat. De veertig jaar oude firma werd in 1982 opgericht door Jac Koenen. In het laatste volledige jaar dat Koenen en Co zelfstandig is werd een keurige omzetgroei van 10,5 procent gerealiseerd, waarbij assurance zelfs 23,6 procent pluste. Het resulteert in een plek winst in de AV-Top 50.

26. Verstegen

De omzet bij de acht vestigingen van Verstegen nam in 2022 met ongeveer acht ton toe ten opzichte van een jaar eerder. Koenen en Co (nr. 25) groeide wat harder, en dus zakt het kantoor een plaatsje in de AV-Top 50. Verstegen blijft voornamelijk op audit geconcentreerd en behaalt daardoor traditiegetrouw – net als de Big4 en enkele andere auditgeoriënteerde kantoren – een zeer hoge omzet per fte: ruim € 193.000.

27. PKF Wallast

PKF Wallast (Amsterdam, Rotterdam, Delft, Woerden en Alphen aan den Rijn) deed het zelfstandig qua omzetontwikkeling met een groei van € 2,5 miljoen al aardig in 2022, maar zal uit de ranglijst gaan verdwijnen. Het kantoor voegt zich namelijk bij het zuidelijke HLB Witlox Van den Boomen en Koenen en Co, werd onlangs bekend. De nieuwe fusieorganisatie gaat naar verwachting straks in de buurt van de top-10 komen.

28. Ruitenburg

Ruitenburg nam in 2021 het Haagse Amace over en groeide daardoor flink. Een jaar later weet het kantoor dat kunststukje zonder overname niet te herhalen. Bestuursvoorzitter Jan-Pieter Bood liet in de zomer weten dat Ruitenburg – net als veel andere accountantskantoren overigens – alle medewerkers inflatiecompensatie gaat betalen: maandelijks € 150 bruto op basis van veertig uur. De tarieven van Ruitenburg werden niet aangepast naar aanleiding van de compensatie.

29. Bentacera

Het Friese Bentacera opende in 2022 een vestiging in de stad Groningen, waarbij aan het eind van het jaar ook plaatsgenoot Sai Accountants zich aansloot. Algemeen directeur Gooitzen Boonstra droeg per 1 januari 2023 het stokje over aan Ronald de Jong. Ook daarna kwam het kantoor nog in het nieuws, want door een fusie met Harrier accountancy-bedrijfsadvies werd het Groningse bruggenhoofd verder versterkt.

30. Bol

Qua omzetontwikkeling is het stabiliteit troef in de regionen boven Bol op de ranglijst. Aardige plusjes zonder spectaculaire groei. Ook Bol doet daaraan mee, met € 2 miljoen omzetgroei in 2022 ten opzichte van een jaar eerder. In de recente golf van fusie- en overnamenieuws kreeg Bol ook een plekje. Per 20 april 2023 werd RHM Accountancy en Advies overgenomen, dat even verderop in de straat van de Venrayse vestiging van Bol was gevestigd.

31. Vermetten

Stabiel was Vermetten de afgelopen jaren niet; het kantoor ging dankzij een hele serie overnames als een speer omhoog. In 2022 ging het Brabantse kantoor daarmee door, en werden overnames gemeld van L&P, Denetax, Kalb Accountants en Van de Ven. Daarnaast werd er een tweede vestiging in Tilburg geopend, waar sindsdien de auditafdeling is gevestigd. Dat leverde een stevige omzetgroei op naar € 24 miljoen, een jaar eerder was dat € 19,3 miljoen. Het aantal fte’s steeg van 158 naar 190. Een stijging in de AV-Top 50 levert dat overigens niet op. Vermetten telt inmiddels negen vestigingen. In 2023 werd nog het Helmondse Schooten Advies overgenomen, maar daarbij blijft het vooralsnog.

32. Eshuis

Een plaatsje lager staat met Eshuis een andere stevige groeier. Dat doet het al jaren, want in 2020 noteerde Eshuis al een omzetstijging van ruim 15 procent en in 2021 lag dat percentage op ruim 30. In 2022 opnieuw forse groei, met een omzet van € 23 miljoen tegenover € 18,1 miljoen een jaar eerder. Het kantoor, met vestigingen in Almelo, Amersfoort, Enschede en Groningen, steeg daardoor twee plaatsen op de ranglijst. Per 1 januari 2022 gingen HZG Accountants & Adviseurs uit Groningen en Eshuis samen verder, een jaar later sloot ook A&L Adviseurs & Accountants uit Hengelo aan.

33. Q Concepts

Het auditgeoriënteerde Qconcepts groeide in 2021 met een omzetstijging van ruim 53 procent behoorlijk extreem, en dat nog wel autonoom. Een jaar later steeg de omzet minder hard: van € 18,2 miljoen naar € 21,4 miljoen in 2022. Nog altijd niet slecht, en de omzet per fte kwam ook nog eens boven de twee ton uit. Dat lukte in de AV-Top 50 verder alleen EY. Ook opvallend: het kantoor kondigde een nieuwe vestiging in Malaga aan, waar medewerkers op workation kunnen gaan. Iets dichter bij huis werd ook een zesde vestiging in Enschede geopend.

34. Van Ree

Van Ree heeft een helder profiel: “Onze christelijke normen en waarden zijn het uitgangspunt”, valt op de eigen site te lezen. Het accountantskantoor presteert al jaren prima en zag de omzet in 2022 uitkomen op € 21,1 miljoen, tegenover € 18,4 miljoen een jaar eerder. Van Ree heeft ook aantrekkingskracht als werkgever, want het aantal fte’s groeit jaarlijks gestaag. In 2023 werd een nieuwe vestiging in Apeldoorn geopend. Eshuis (nr. 32) en Qconcepts (nr. 33) passeerden Van Ree wel in de AV-Top 50.

35. JAN©

JAN© Accountants en Adviseurs presteerde in 2022 in financieel opzicht aardig, maar noteerde ook weer geen bijzonder opvallende cijfers. Een omzetstijging van € 17,6 miljoen naar € 19,5 miljoen in 2022, gecombineerd met een kleine stijging van het aantal fte’s. Opvallender was de claim van JAN eind 2022 dat het als eerste organisatie in Nederland hologrammen inzette tijdens de sollicitatieprocedure. Het kantoor wilde met die actie de eigen stelling onderstrepen dat solliciteren niet een langdradig, saai proces hoeft te zijn.

36. ESJ

ESJ heeft vestigingen in Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Zwijndrecht, Zevenbergen en Amsterdam. Het accountantskantoor noteerde in 2022 een omzet van € 18,8 miljoen, tegenover € 17,2 miljoen een jaar eerder. Het is de laatste keer dat ESJ in de AV-Top 50 voorkomt, want dit najaar werd bekend dat de Belgische private-equitypartij PIA ESJ heeft overgenomen. De opmars van PIA in Nederland begon met Brouwers en krijgt naar verwachting ook na de overname van ESJ nog verder vorm.

37. Stolwijk

Stolwijk kwam in 2022 op een omzet van €17,9 miljoen uit, in 2021 was dat €15,8 miljoen. Het kantoor wist weer meer personeel aan te trekken, waar dat een jaar eerder niet lukte. Ook werd een nieuwe vestiging in Deventer geopend, naast de bestaande vestigingen in het Gelderse Doetinchem, Wijchen en Zevenaar. Dat was een initiatief van twee medewerkers. Stolwijk lichtte daarbij toe dat het ruimte wil geven aan eigen ideeën en initiatieven van medewerkers.

38. Lansigt

Lansigt blijft waar het vorig jaar ook al stond in de AV-Top 50: op plek 38. Met een omzetgroei van € 16,8 miljoen naar € 17,6 miljoen in 2022 groeit het kantoor ongeveer evenveel als veel vergelijkbare kantoren. De omvang van het personeelsbestand bleef gelijk bij Lansigt. Na eerdere verbouwingen van de kantoren in Alphen aan den Rijn en Gouda verhuisde de Ridderkerkse vestiging naar Barendrecht, waar een vrijstaand kantoorgebouw werd betrokken.

39. BonsenReuling

Een nieuwkomer in de AV-Top 50, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat BonsenReuling eigenlijk al eerder in de lijst hoorde te staan. De gegevens van het accountantskantoor waren eerder niet beschikbaar. BonsenReuling groeide qua omzet van € 15,8 miljoen in 2021 naar € 17,3 miljoen een jaar later. Het accountantskantoor heeft vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen, Elst, Doetinchem en Deventer en kondigde halverwege 2022 aan de salarissen van medewerkers met € 2.400 op jaarbasis te verhogen in verband met de inflatie.

40. Schuiteman

De omzet bij Schuiteman Accountants & Adviseurs steeg van € 15 miljoen in 2021 naar € 16,8 miljoen in 2022, en ook het aantal fte’s nam licht toe. Het managementteam van Schuiteman werd vorig jaar uitgebreid. Hans Havelaar werd benoemd tot directeur bij Accountancy & Advies, Jochem Poelman tot director HR Services en Willem Koens werd financieel directeur. Schuiteman heeft vestigingen in Barneveld, Bosch en Duin, Ede, Harderwijk, Huizen en Voorthuizen.

41. De Hooge Waerder

De Hooge Waerder presteerde in 2022 degelijk, met een omzet van € 16,3 miljoen en een omzet per fte van een kleine anderhalf ton. Een jaar eerder lag de omzet op € 14,6 miljoen. Het kantoor maakte dit najaar bekend dat er wordt gewerkt aan een fusie met Spaarne Accountants & Belastingadviseurs per 1 januari 2024. Daarna ontstaat er een organisatie met een omzet van circa € 21 miljoen en ruim 190 medewerkers, verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard.

42. Joanknecht

Joanknecht is het grootste accountantskantoor in Nederland met maar één vestiging: Eindhoven. Het kantoor maakt veel werk van aantrekkelijk werkgeverschap en het binnenhalen van nieuw talent. Joanknecht besloot vorig jaar zelf te gaan solliciteren bij potentiële nieuwe arbeidskrachten. Later dat jaar liet het kantoor weten workations te faciliteren en actief aan te bieden. Ook zoekt het naar nieuwe organisatievormen om jonge talenten zonder partnerfunctie toch de leiding te geven als zogeheten cluster lead.

43. Hoek en Blok

Hoek en Blok zakt twee plaatsen op de ranglijst, al is de omzetontwikkeling van € 14,4 miljoen (2021) naar €15,2 miljoen (2022) niet slecht te noemen. De omvang van het personeelsbestand blijft al enkele jaren vrijwel gelijk. Het kantoor heeft vestigingen in Sliedrecht en Barendrecht.

44. Crowe Peak

Vanuit de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen weet Crowe Peak de laatste jaren flinke groeicijfers te noteren. Van een omzet van € 11,6 miljoen (2020) naar € 12,6 miljoen (2021), en in 2022 een nog iets grotere sprong naar € 15 miljoen. Meer dan de helft daarvan (€ 8,1 miljoen) komt uit assurance. De omzet per fte is dan ook hoog, net als bij veel andere auditgeoriënteerde kantoren: ruim € 180.000.

45. Omnyacc

Omnyacc groeide in 2022 wat harder dan een jaar eerder. Dat leverde een omzet op van € 14,9 miljoen, tegenover € 13,4 miljoen in 2021. In de AV-Top 50 zakt het kantoor wel twee plaatsen. Daarbij gaat om de vestigingen die onder de holding Omnytop vallen, in Den Helder, Leeuwarden, Schagen en Texel. Het totale netwerk van Omnyacc omvat acht kantoren in Noord-Holland en Friesland.

46. Lentink

Lentink Accountants doet voor het eerst mee en is dan ook een nieuwkomer in de AV-Top 50. Het kantoor heeft vestigingen in Huizen en Almere. In 2022 werd er een omzet van € 14,6 miljoen behaald, een jaar eerder was dat € 14,1 miljoen. Met 82 fte’s wordt relatief veel omzet per fte behaald. Lentink is aangesloten bij Kreston Global, een netwerk waarbij in totaal acht accountantskantoren zijn aangesloten.

47. Abin

Abin heeft drie vestigingen: in Noordwijk, Voorburg en Heemskerk. Het kantoor maakte een aardige groei door (18,4%), want de omzet steeg van € 11,8 miljoen (2021) naar € 14 miljoen (2022). Mede dankzij de toegenomen omzet uit assurance, die verdubbelde van € 1,3 miljoen naar € 2,6 miljoen. Die groei zet naar verwachting door, want Van den Broek Accountants uit Leiden is sinds 1 januari 2023 onderdeel geworden van Abin. De medewerkers van dat kantoor zijn overgegaan naar de vestiging in Noordwijk.

48. Van der Veen & Kromhout

Nog een nieuwkomer in de AV-Top 50 die voor het eerst meedoet, met een omzet in 2022 van € 13,9 miljoen en een personeelsomvang van 103 fte’s. Van der Veen & Kromhout is een Fries kantoor, met vestigingen in Joure en Gorredijk. In 2021 was de omzet € 13 miljoen.

49. Rijkse

Het Zeeuwse Rijkse behaalde in 2022 een miljoen omzet meer dan een jaar eerder, van € 11,9 miljoen naar € 12,9 miljoen. Dat deed het met minder mensen, want het aantal fte’s nam af van 113 naar 108. 2023 wordt het laatste zelfstandige jaar voor het kantoor met vestigingen in Middelburg, Goes, Terneuzen, Barendrecht en Zierikzee. Rijkse sluit zich per 1 januari 2024 namelijk aan bij buurman Moore DRV, werd dit najaar bekend.

50. Vallei

Vallei Accountants debuteerde vorig jaar in de AV-Top 50 en weet dat ook nu voor elkaar te boksen. De omzet steeg van € 11,4 miljoen naar € 12,6 miljoen in 2022, mede dankzij groei van het personeelsbestand. Eigenaar Marfred de Leeuw meldde dat Vallei een eigen variant heeft opgezet van de partner­structuur: een Stichting Administratie­kantoor, waarmee collega’s kunnen participeren in het bedrijf. Ook werd vanwege de groei in de afgelopen jaren voor het eerst een twee­koppige directie benoemd bij het kantoor, dat vestigingen heeft in Amsterdam, Barneveld en Woudenberg.

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/