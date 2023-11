AV-Top 50 | Crowe Peak: groei gestuurd door cultuur en technologie

Crowe Peak groeit sterker dan gemiddeld en boekt een boven­gemiddelde groei in omzet per fte. Managing partner Gijs Veenenbos schrijft dat toe aan de mens- en diversiteitsgerichte bedrijfscultuur en aan de eigen investeringen in technologie.

“De kern is: cultuur stuurt groei”, zegt Veenenbos. “Onze cultuur is mensgericht en open. We luisteren naar onze mensen en we passen onze bedrijfsvoering aan als ze vinden dat we iets niet goed doen. We leveren betere prestaties doordat wij werk maken van diversiteit: 40 procent van onze medewerkers heeft een niet-Nederlandse achtergrond.”

Diversiteit zorgt volgens Veenenbos voor betere prestaties, omdat het meerdere inzichten oplevert. “Diversiteit levert meer discussies op en dat komt de kwaliteit ten goede. We steken veel tijd in HR en hebben sinds kort ook een HR-partner: daarmee hebben we het belang ervan bovenin de organisatie geborgd.”

Betere tools dan de markt

Maar aandacht voor mens en diversiteit is niet de enige succesfactor bij Crowe Peak. Het bedrijf werkt slim door technologie te omarmen: “We hebben een stevige afdeling technology opgericht, waar nu zo’n twaalf mensen werken. Die richten zich er op onze service lines verder te automatiseren en te professionaliseren”, legt Veenenbos uit. “Dat doen we met tools die we zelf bouwen; ik durf wel te zeggen dat onze eigen tools al beter zijn dan wat je in de markt kunt kopen. We gebruiken onze eigen audit- en tax­software. Wij willen een onderneming zijn die meer op technologie is gericht, gecombineerd met cultuurgestuurde groei en betere prestaties door diversiteit. Dat zijn onze drie pijlers.”

Kwaliteit betaalt zich terug

Die eigen software zou Crowe Peak in de toekomst weleens kunnen gaan aanbieden aan andere partijen. “Daar denken we wel over na”, zegt Veenenbos. “We hebben daar geen haast mee, want de kwaliteit staat voorop. We zorgen dat onze medewerkers de juiste middelen krijgen, zoals opleiding en begeleiding. Klanten willen betalen voor kwaliteit en dat blijkt wel, want we groeien hard. We steken veel tijd en energie in het faciliteren van onze medewerkers. De kosten van het mentale welzijn nemen fors toe, maar dat is niet erg. Kwaliteit betaalt zich altijd terug.”

Veenenbos wijst voor de aanhoudende groei ook naar het gegeven dat Crowe Peak onderdeel is van het achtste accountantsnetwerk wereldwijd. “Daardoor kunnen we profiteren van de kwaliteit van onze collega’s over de grens. Wij zien bovendien dat de netwerken vlak na de Big4 ervan profiteren dat ook bij hen sprake is van een tekort aan mensen. Daardoor richten de Big4 de focus op nog grotere klanten en de klanten die daar afvallen zijn voor ons interessant. Onze partnergroep is daarnaast erg actief en onze cliënten zorgen ook voor nieuwe aanwas.”

Naked in, naked out

Crowe Peak gelooft in het partnermodel, zegt Veenenbos, maar hanteert wel een eigen variant. “We hebben equitypartners, maar geen goodwillsysteem. Het is naked in, naked out. Je betaalt dus bij toetreden geen goodwill en krijgt die ook niet als je weggaat. Dat zorgt ervoor dat talentvolle partners die wij aantrekken geen zware hypotheek hoeven af te sluiten. Je kunt dan ondernemen en aan kwaliteit werken zonder dat je de hele dag denkt aan de aflossing en rente die je moet betalen. Wij voelen ons goed bij dat systeem. Het betekent wel dat je gedurende het jaar goed moet verdienen. Je hebt geen afkoop aan het eind van de rit.”

