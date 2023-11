AV-Top 50 | “Geen klant is meer koning bij ons”

Een nieuwkomer in de AV-Top 50 is Lentink Accountants en Belasting­adviseurs. “We zijn een van de grote partijen in het Gooi, Eemland en Flevoland”, zegt partner Amelius Bos. Lentink richt zich op een brede doelgroep van klein tot groot. “We bedienen klanten met meer dan 100 miljoen euro omzet, maar ook middelgrote bedrijven die de laatste jaren de stap zetten van de Big4 naar partijen zoals wij.”

Audit beslaat ongeveer 25% van de omzet bij Lentink. “De rest is vooral gecombineerde dienstverlening. Wij willen de ontzorger zijn voor het mkb”, zegt Bos, die aangeeft dat klanten dat waarderen. “We merken het ook aan mensen die bij ons komen werken. Sommigen hebben overwogen uit het vak te stappen, maar krijgen bij ons de liefde voor het vak terug. Omdat we op een praktische manier en klantgericht ons werk doen.” Qua automatisering heeft Lentink vijftien jaar geleden gekozen voor een alles-in-een oplossing. “Daarmee kunnen we 80% van onze processen uitvoeren.”

Geen scheiding

Lentink voedt mensen op in de allround cultuur, zodat de afdelingen direct in contact staan met elkaar: accountancy, fiscalisten, de salarisadministratie en de audit. Dat maakt het volgens Bos uniek: “Veel kantoren hebben een strikte scheiding tussen controle en de samenstelpraktijk. Wij geloven in de combinatie en dat je ook bij auditklanten kunt adviseren en samenstellen. Is dat slecht voor de onafhankelijkheid? Onafhankelijk zijn is voor ons een no-brainer, dat ben je gewoon. En natuurlijk moet je voldoen aan de wet- en regelgeving, maar aangezien wij geen OOB-kantoor zijn, kun je je klant nog met veel ­zaken ontzorgen.”

Employee first

Sinds vijf jaar hanteert Lentink het motto “employee first, customer second”, gebaseerd op het gelijknamige boek van Vineet Nayar. Bos legt uit wat dat inhoudt: “Geen klant is koning meer bij ons. Bij ons staat de professional op 1. Onze cultuurwaarde is ‘gezien worden’, met als eerste ‘we zien je als professional’, daarna ‘we zien elkaar’ en pas daarna ‘we zien de klant’. Wij richten ons op de persoon en diens ontwikkeling. Vanuit dat ­principe gaat alles anders. Zo bepalen we onze strategie niet vanuit het partnerteam, de gehele organisatie levert input voor de strategie. En dat vatten wij samen in een Strategisch A4. Voor meer informatie over de cultuur van Lentink: zie ­werkenbijlentink.nl.”

Niet sturen op productiviteit

Het verloop is heel laag omdat Lentink veel aandacht besteedt aan persoonlijke ontwikkeling en de werk-privébalans, geeft Bos aan. “Wij sturen niet op productiviteit. We geloven dat vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid – de drie v’s – maken dat de productiviteit vanzelf wel goed is. Dat geeft een ontspannen cultuur waardoor mensen veel vrijer gaan denken. Ook redeneren wij vanuit de personele capaciteit. Hebben de mensen nog tijd en ruimte om een nieuwe klant te bedienen? Dan kunnen we nieuwe klanten aannemen. Ons doel is niet meer omzet, maar zorgen dat de professional goed in zijn vel zit. Dan volgt de omzet vanzelf.”

