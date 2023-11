AV-Top 50 | “Het gaat over moed en compassie in al je handelen”

Deloitte is al jaren de onbetwiste nummer 1 in de AV-Top 50. De accountants- en adviesorganisatie ging in boekjaar 2019/2020 als eerste ooit in Nederland door de omzetgrens van 1 miljard euro heen.

We gingen in gesprek met Gera Hamer, sinds 1 juni 2023 de Managing Partner van de Audit & Assurancepraktijk van Deloitte, en spraken met haar over de ontwikkelingen binnen Deloitte en

de accountancybranche.

Wat houdt je functie als managing partner in?

“Ik ben eindverantwoordelijk voor de Audit & Assurancepraktijk van Deloitte in Nederland. Een veelomvattende rol. Zo houd ik mij bijvoorbeeld bezig met de strategie en langetermijnvisie voor onze A&A-praktijk, met de operatie, en eigenlijk met alles wat daartussen zit. Dit varieert van onze arbeidsmarktstrategie, onze culturen kwaliteitsagenda, commercie tot innovatie en de toekomst van ons werk. Daarnaast heb ik als managing partner zitting in het Executive Committee waar ik meedenk over de koers van Deloitte Nederland, en heb ik zitting in het executive team van de A&A-praktijk van onze Europese organisatie. Stuk voor stuk vind ik dit bijzonder interessante en uitdagende rollen, waarin ik verantwoordelijkheid mag dragen richting onze accountantsorganisatie en onze mensen. En ook daarbuiten, in de sector en richting klanten.”

Hoe ziet jouw werkweek eruit?

“Een deel van mijn werkweek is extern gericht. Ik heb gesprekken met klanten, onze toezichthouder, de beroepsorganisatie en andere stakeholders. Het is elke week weer een andere, zeer diverse mix van werkzaamheden en juist dat maakt mijn rol zo leuk. In een typische week heb ik ook een aantal vergaderingen over interne, organisatorische zaken. We hebben grote projecten lopen, vooral aan de kant van beursgenoteerde bedrijven, waar elke tien jaar de accountant wordt gewijzigd. Dit is een cyclisch proces waar we nu in zitten en waarmee ik mij bezighoud. Daarnaast werken we aan het opschalen van onze “delivery centers” om onze groei te ondersteunen, aangezien de instroom van universitair afgestudeerden beperkt is. We zoeken manieren om ons werk beter te organiseren, of dat nu betekent dat we een deel van het werk elders doen of automatiseren. Ik houd me ook wekelijks bezig met zaken die minder soepel verlopen of collega’s die ondersteuning nodig hebben, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Dit aspect van mijn rol vind ik erg leuk, omdat je voor collega’s soms echt het verschil kunt maken.”

De omzet van Deloitte Nederland is met 7% minder hard gestegen dan voorgaande jaren. Kun je dit verklaren?

“We zien een lichte afvlakking na een omzetstijging van gemiddeld 9,5% in de periode 2015- 2023. Dit ligt onder meer aan de aanzienlijke investeringen die we hebben gedaan in onze Employee Value Proposition (EVP). We hebben fors geïnvesteerd in onze medewerkers, vooral gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie. We moeten ervoor zorgen dat onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden concurrerend blijven, en ik denk dat we daarin zeker slagen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in innovatie en IT. Dit heeft ertoe geleid dat onze winst is gedaald. Onze winst is echter nog steeds gezond en is erop gericht onze continuïteit te waarborgen. In de adviesmarkt zien we ook nog steeds groei, maar we hebben recentelijk gemerkt dat de groei iets afneemt. In de afgelopen vier tot vijf jaar zijn we bijna verdubbeld, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 20%. Als je dat bekijkt over een iets langer tijdspad, is dat nog steeds aanzienlijk. Bedrijven investeren minder en transformatieprojecten worden uitgesteld. Transformatie is een grote aanjager van onze adviesmarkt. We onderzoeken nu hoe we hiermee moeten omgaan. We hebben de expertise en veel getalenteerde mensen, maar we moeten beoordelen hoe groot de Nederlandse markt op de middellange termijn is en hoe we onze medewerkers kunnen blijven boeien. Mogelijk moeten we ons internationale netwerk meer benutten door kennis uit andere landen te halen. Dit past in onze nieuwe strategie die we “trade corridors” noemen, waarbij we internationaal samenwerken met Deloitte om te kijken naar landen met grote transformatieprocessen en een behoefte aan kennis. Onze focus ligt echter niet alleen op omzetgroei; we willen groeien met impact en relevantie in de markt.”

Kun je dat toelichten?

“Onze drijfveer is “purpose gedreven” te zijn en een positieve impact te hebben. Niet alleen als bedrijf, maar ook als maatschappelijke speler. We willen onze expertise en middelen inzetten om verschil te maken en duurzaamheid te bevorderen. Dit past in onze bredere visie op het creëren van waarde voor de samenleving en het milieu, en niet alleen voor onze klanten. Voor ons begint purpose met het werk dat we doen. Het draait om de vraag voor welke klanten we werken en welk werk we voor hen verrichten. Als sectoren vertrouwen op onze verklaringen, dragen we al bij aan een zinvolle taak. We willen onze medewerkers bewust maken van het belang van hun werk en hen trots maken op hun bijdrage. We willen niet dat ze het zien als een formaliteit waarbij ze slechts een handtekening zetten. We hebben ook keuzes moeten maken met betrekking tot klanten, en sommige van die beslissingen waren moeilijk. We hebben langdurige klantrelaties moeten beëindigen als we van mening waren dat hun impact op duurzaamheid of andere kwesties niet in lijn was met onze waarden en doelen. Soms heeft dit geleid tot veranderingen bij die klanten, en soms hebben ze andere kantoren gekozen. Hoe dan ook, het heeft geleid tot denkprocessen en bewustwording binnen bedrijven, en dat is een stap in de goede richting.”

Hoe staat het met jullie onderzoek naar examenfraude?

“Naar aanleiding van de (inter)nationale incidenten rondom examenfraude binnen accountantsorganisaties en mede op verzoek van de AFM, doet Deloitte onderzoek naar de interne leercultuur en het bijbehorend gedrag van onze professionals. Dit onderzoek richt zich op alle verplichte in- en externe leerbewegingen over de afgelopen vijf jaar in de gehele organisatie. Dat zijn in totaal ongeveer 500.000 leeractiviteiten van zo’n 8.000 medewerkers in alle posities in Nederland, en daarnaast nog van zo’n 6.000 oud-medewerkers. Het gaat hier om een gedegen, zeer zorgvuldig proces. Wij verwachten eind 2023 verdere resultaten en aanbevelingen. Feiten die tot op heden uit het onderzoek kwamen, waren aanleiding voor Rob Bergmans, onze Chief People and Quality Officer, om afgelopen oktober terug te treden. Wij zullen altijd doen wat nodig is in het langetermijnbelang van onze organisatie, in lijn met onze purpose en waarden. Ook vanuit het maatschappelijk belang en uiteraard voor onze klanten en onze mensen. Voor mij is het “3C-leadership model” waarmee wij werken daarbij cruciaal. Dit is het samenspel van “Courage, Curiosity en Compassion”. Het gaat over de moed hebben om te zeggen en te doen wat nodig is, vanuit een oprechte interesse in wat mensen drijft, gecombineerd met compassie in al je handelen.”

Wat vind jij van de wet toekomst accountancy sector?

“Wat mij betreft mogen de voorstellen die momenteel zijn gedaan zo snel mogelijk worden ingevoerd. Ik denk dat er veel misperceptie is over wat wel en niet mag volgens de wet, terwijl de wet ook best veel mogelijkheden biedt. We moeten kijken wat wél kan. Neem bijvoorbeeld het optreden van de accountant op de AvA. Volgens de regelgeving mag de accountant daar bepaalde zaken bespreken. Het draait uiteindelijk om de transparantie in de keten, ongeacht wie deze “We willen onze expertise inzetten om duurzaamheid te bevorderen“ informatie verstrekt. De nieuwe wet kent ook complexe aspecten, zoals de aanwijzingsbevoegdheid. Daarnaast zijn wij er voorstander van dat de focus verschuift van individuen naar het collectief. Complexe opdrachten zijn geen zaak van één persoon. Hoewel het ondertekenen met je eigen naam lang een positieve dynamiek en aantrekkelijkheid heeft gehad voor het vak, leidt dit soms tot individuele aansprakelijkheid bij fouten. In plaats daarvan zou het hele kantoor de verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Vind jij dat de accountant de aangewezen persoon is voor duurzaamheid verslaglegging?

“Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit waar deze verantwoordelijkheid ligt, maar als het gaat om assurance, dan moeten we het omarmen. Mits het goed is ingericht. Anders creëren we alleen maar verwachtingskloven. Deloitte heeft in 175 jaar opgebouwd hoe we met assurance omgaan, maar duurzaamheid is compleet nieuw en complex. Als dit werk in verschillende landen door verschillende mensen wordt uitgevoerd, kan het moeilijk zijn een consistent kwaliteitsniveau te handhaven. We hebben het voordeel dat we al diep in de processen en systemen van onze klanten zitten, wat ons uniek positioneert om deze rol op ons te nemen. Uiteindelijk moet dit worden gedaan door degenen met de meeste expertise en kennis van de te controleren onderneming, en wat mij betreft hoort dit bij de audit functie. We zijn momenteel bezig al onze accountants op te leiden in de audit, dus niet slechts een deel. We hebben specialisten die diepgaande kennis hebben over specifieke aspecten van duurzaamheid. Maar we vinden het belangrijk dat duurzaamheid ook als generieke kennis wordt beschouwd en integraal onderdeel uitmaakt van de opleiding. We geloven ook dat dezelfde persoon verantwoordelijk moet zijn voor het afgeven van zowel de financiële verklaring als de duurzaamheidsverklaring, zij het met een heel team specialisten achter zich. Het onderwerp is te omvangrijk om door twee verschillende accountants te worden afgetekend.”

Kun je wat meer vertellen over jullie AI-toepassingen?

“Ik zie Artificial Intelligence (AI) en automatisering als een enorme verrijking voor de transformatie van onze industrie. Het biedt oplossingen voor problemen, zoals een tekort aan gekwalificeerd personeel, verhoogt de efficiëntie en helpt een consistent hoog kwaliteitsniveau te handhaven. Enerzijds adviseren we bedrijven over het gebruik van AI om hun eigen processen te verbeteren en te leren. Daar investeren we veel in. Anderzijds, met betrekking tot onze eigen processen, stelt AI ons in staat audits consistenter en efficiënter uit te voeren. We kunnen de voortgang van audits volgen, problemen identificeren en indien nodig audit teams op- of afschalen. Ook hebben we bijvoorbeeld een nieuw audit softwarepakket ontwikkeld waarin AI een grote rol speelt. Het omvat benchmarking, AI-ondersteuning, en tools om onze audit teams te helpen bij hun werk. Klanten moeten ook informatie uploaden in ons systeem voordat we beginnen; het zorgt ervoor dat we alleen starten als ze er klaar voor zijn. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit en voorspelbaarheid van audits. We hebben veel jonge mensen in dienst die snel leren, en ik zie AI als een kans om hun potentieel te benutten. Het stelt ons in staat efficiënter te werken en relevant te blijven voor de veranderende arbeidsmarkt. We merken dat kandidaten Deloitte beschouwen als aantrekkelijk vanwege onze positie als voorloper op het gebied van AI en automatisering. Onze betrokkenheid bij innovatie trekt talent aan dat erin is geïnteresseerd te werken met geavanceerde technologieën en nieuwe mogelijkheden te verkennen.”

Hoe kijk jij aan tegen de huidige fusiegolf in de sector?

“Op zichzelf is de fusiegolf in de accountancy sector een positieve ontwikkeling. Waarom? Omdat ik echt geloof dat schaalgrootte nodig is om kwaliteit te kunnen leveren. Als je kijkt naar het aantal kantoren en de veranderingen die moeten plaatsvinden, zoals de transformatie die door de kwartiermakers is genoemd, dan is er veel werk aan de winkel. Er zijn veranderingen op het gebied van toezicht, duurzaamheid en meer. Je hebt specialisten nodig, een platform om te investeren en te groeien. Ik denk dat schaalgrootte echt cruciaal is voor deze uitdagingen. Ik kan me voorstellen dat het soms complex kan zijn om financiering te vinden voor fusies en overnames in de accountancy sector. Het is belangrijk investeerders te vinden die niet alleen financiële steun bieden, maar ook waarde hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid.”

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/