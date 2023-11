AV-Top 50 |“Zie duurzaamheid als advieskans”

Hoe maak je duurzaamheid meetbaar en bespreekbaar? Meindert de Boer, managing partner van Practical Accounting, en Geerke Versteeg, medeoprichter van PHI Factory, zien de Duurzaamheidsmonitor van Yuki als ideaal hulpmiddel. “Hiermee geef je concreet advies.”

Speelgoed, een fiets, meubels: al jong leerde Geerke Versteeg dat veel spullen prima een tweede leven kunnen krijgen. “Mijn vader werkte als directeur Reiniging. Zo kreeg ik van huis uit mee hoeveel er mogelijk is met reparatie en her­gebruik.” Na haar studie facilitymanagement volgden er functies bij verschillende advies­bureaus, totdat ze Yvette Watson ontmoette. “We hadden meteen een klik.” Na samen een bedrijf in circulaire notitieboekjes te hebben gerund, runnen ze nu adviesbureau PHI Factory. “Hierin helpen we organisaties te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we The 2B Collective, waar mensen via een onlineleerplatform een duurzame mindset leren ontwikkelen.”

Dat kan makkelijker

Voor de administratie van haar twee bedrijven vond Versteeg al snel een match met een andere voorloper op het gebied van duurzaamheid: administratie- en advieskantoor Practical. Versteeg: “We hadden gekozen voor de boekhoudsoftware van Yuki vanwege de verregaande automatisering. Vervolgens zochten we een kantoor dat met Yuki werkt, affiniteit heeft met duurzaamheid en ons kan ontzorgen.” De Boer: “Als ondernemer vond ik dat administratie makkelijker moest kunnen. Vanuit mijn investerings­achtergrond zag ik meteen de waarde van het kunnen hebben van realtime inzicht. Zo ben ik Practical begonnen. Of het werkt? Inmiddels zijn we voor september klaar met het opstellen en verwerken van alle aangiftes en is het deponeren van de jaarrekeningen zo goed als afgerond.”

Groen als kans

Wat het kantoor dan de tweede helft van het jaar doet? “Klanten adviseren en mee-ondernemen”, lacht De Boer. “Dankzij Yuki hebben wij en de ondernemer altijd beschikking over actuele financiële data. De boekhouding is nog steeds het fundament, maar niet om achteruit te kijken – zoals met een jaarrekeninggesprek – maar juist om vooruit te kijken. Omdat we zoveel mogelijk hebben geautomatiseerd, hebben we meer tijd om maandelijks de inzichten uit de boekhouding te vertalen naar adviezen over hoe de ondernemer financieel kan groeien. Denk aan fiscaliteit, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Dat wordt nog vaak gezien als ‘moetje’, terwijl het juist een kans is.”

Goed voorbeeld

Dat roept De Boer niet zomaar: ook zijn eigen kantoor loopt voorop in verduurzaming. “Het enthousiasme van Geerke werkte aanstekelijk en wij kijken continu naar verbetering en innovatie. Dus gingen we aan de slag. We werkten al grotendeels papierloos en reguleren ons elektriciteitsgebruik, maar we kiezen nu ook vaker voor digitaal overleg. Verder hebben de leaseauto’s plaatsgemaakt voor een Uber-en ov-abonnement. Allemaal maatregelen die beter zijn voor het klimaat en voor onze bedrijfsvoering. Het scheelt direct in de reis- en energiekosten. Die visie willen we nu breder uitdragen naar onze klanten.”

Aantrekkelijke keuze

Duurzaamheidsuitkomsten worden namelijk steeds belangrijker. Ondernemingen moeten er sowieso mee aan de slag om te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar het biedt ook nieuwe perspectieven. De Boer: “Een duurzame onderneming is bijvoorbeeld aantrekkelijker voor investeerders of voor een lening bij de bank. Ook zijn er kosten te besparen door de bedrijfsvoering anders in te richten.” Versteeg vult aan: “Lang was een duurzaamheidsparagraaf in het jaarverslag voldoende, maar de focus verschuift steeds meer naar stappen zetten in de bedrijfsvoering en die meetbaar maken.”

Direct inzicht

De Duurzaamheidsmonitor van Yuki is daarvoor een uitstekend hulpmiddel. “Hiermee krijgen ondernemers op basis van hun financiële data direct inzicht in hun CO 2 -uitstoot”, legt De Boer uit. “Daardoor kun je ook zien met welke maatregelen je impact kunt maken. Zijn dat bijvoorbeeld de benzinekosten en is het slim over te stappen op elektrisch rijden – of andere vervoersvormen – of kun je beter investeren in andere etenswaren omdat de kantinekosten voor veel uitstoot zorgen? Wij zetten de Duurzaamheidsmonitor veel in als gespreksstarter. In het gesprek over “waar sta je en waar wil je naartoe?”, is de monitor een laagdrempelige manier om het over duurzaamheid te hebben. We horen namelijk vaak dat organisaties het nog lastig vinden om concrete acties in te zetten. Terwijl het mij eigenlijk niet snel genoeg gaat.”

Impact zien

Over de snelheid maakt Geerke Versteeg zich geen zorgen: “Door de gevoelde urgentie en nieuwe wet- en regelgeving gaat de ontwikkeling van instrumenten als de Duurzaamheidsmonitor snel. Dat gaat helpen bij welke stappen echt bijdragen aan verduurzaming. Het zou mooi zijn als je straks bijvoorbeeld niet alleen informatie ziet over CO2, maar ook over andere duurzaamheidsindicatoren: hoe duurzaam zijn de producten of diensten die de ondernemer aanbiedt? Verder hoop ik dat ondernemers dan ook de impact kunnen zien van voorgenomen beslissingen zodat ze scenario’s kunnen uitstippelen: wat gebeurt er bijvoorbeeld als je zuivel schrapt uit de kantine of iedereen twee jaar langer doet met apparaten? Zo kunnen ondernemers op basis van data gericht sturen op duurzaamheid.”

Winst op alle vlakken

Op dat punt ziet Meindert de Boer een belang­rijke rol weggelegd voor de financieel adviseur: “Steeds meer ondernemers komen naar ons toe met duurzaamheidsvraagstukken. Daarom raad ik alle collega’s aan: ga er nu mee aan de slag. Ondernemers zoeken straks kantoren die hierin kunnen adviseren en die ook partners in hun netwerk hebben – zoals Geerke – die het implementatietraject kunnen begeleiden. Op het vlak van duurzaamheid is voor alle partijen nog veel winst te behalen!”

