Almeerder aangehouden wegens belastingfraude, ook boekhouder verdacht

De FIOD heeft op donderdag een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man van 26 jaar uit Almere is meegenomen voor verhoor. Hij wordt samen met een 39-jarige man uit Rijswijk, zijn ex-boekhouder, verdacht van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De 26-jarige verdachte wordt ook verdacht van valsheid in geschrift.

Drie woningen en een bedrijfspand in Almere en Rijswijk zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De 26-jarige verdachte is eigenaar van twee ondernemingen die zich bezighouden met diverse handelsactiviteiten. De man uit Rijswijk was destijds zijn boekhouder. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op de aangiften omzetbelasting over de jaren 2016 tot en met 2021. In deze jaren hield de Almeerder er volgens het onderzoeksteam een gebrekkige administratie op na. Toch diende zijn boekhouder aangiften omzetbelasting in. Latere stukken, die door een andere boekhouder werden ingediend, toonden aanzienlijke verschillen met de eerder ingediende aangiften.

Valsheid in geschrifte

Het onderzoeksteam vermoedt ook dat de 26-jarige verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift. Vermoedelijk verstrekte hij valse stukken bij een hypotheekaanvraag. Ook stukken vertoonden aanzienlijke verschillen met de ingediende aangiften. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.