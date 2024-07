Omzetgroei van 8% in laatste zelfstandige jaar ABAB

De positieve omzetgroei is mede te danken aan de inzet van multidisciplinaire teams gericht op specifieke markten, meldt ABAB. Ook alle vakgebieden van ABAB laten een mooie omzetgroei zien, waarbij de grootste stijgingen te vinden zijn bij Belastingadvies (8,0%) en Legal (8,5%). Daarnaast deed dochteronderneming Epiic goede zaken met een omzetgroei van 46,0%.

De toekomst: aaff

Sinds 17 juni 2024 is de fusie tussen ABAB en Alfa Accountants en Adviseurs een feit. In 2024 vindt de communicatie naar buiten toe nog plaats vanuit ABAB en Alfa. Vanaf 2025 gaan zij verder onder de nieuwe naam aaff. Samen zijn zij goed voor een jaarlijkse omzet van € 210 miljoen. Heel bewust is gekozen voor employee equity, waarbij de 2.000 collega’s van aaff samen voor 100% eigenaar zijn. Een kans die enthousiast werd ontvangen door collega’s, meldt ABAB. De eerste inschrijfronde werd met 60% overtekend.

100 jaar ABAB

2023 was het jaar op weg naar het 100-jarig bestaan van ABAB, memoreert het accountantskantoor bij de bekendmaking van de jaarcijfers. “Een eeuw waarin het bedrijf van betekenis geweest is, niet alleen voor zijn klanten, maar ook voor collega’s en de wereld om zich heen. Zo werkt ABAB volop aan een feedbackcultuur onder collega’s, waarin uitstekende prestaties en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. In 2023 werd er 2.100 uur geïnvesteerd in de transformatie naar een Feedback Company. Ook het delen van kennis met de markt is iets wat bij ABAB hoog in het vaandel staat. In 2023 werd daar vanuit Stichting ABAB bijna € 1 miljoen aan besteed. Ook werd er verder gebouwd aan InnovatieTafels, een onafhankelijk landelijk platform voor ondernemers, kennispartners en experts die samenwerken aan innovatie. Daarnaast steunde ABAB in 2023 meerdere goede doelen en werkte het bedrijf (al sinds 2018) volledig CO2-neutraal.”