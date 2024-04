Jarig Visser & Visser introduceert platform voor ondernemerschap

Visser & Visser vierde deze maand het 35-jarig bestaan als accountants- en advieskantoor. Ter gelegenheid van dat jubileum is de huisstijl opgefrist en een platform voor ondernemerschap opgezet.

Volgens Visser & Visser hebben ondernemers continu met dilemma’s te maken en moeten ze keuzes doordacht onderbouwen. ‘Om richting te bepalen en vervolgens koers te houden, is een holistische blik nodig. Het gaat om de ondernemer én de onderneming. Het gaat over persoonlijk leiderschap én teamontwikkeling. Over strategische keuzes én de realisatie daarvan.’

Het bedrijf wil ook in andere behoeften van ondernemers voorzien, zegt CEO Jaco Slingerland. ‘Daarom zijn we ons ook gaan toeleggen op andere capaciteiten dan rapportages en verslaglegging en lanceren we het platform voor ondernemerschap, waarvan de meerwaarde ligt in de soft skills, zoals coaching, assessment en leiderschap- en ontwikkelingsadvies.’

Drie elementen

Het platform biedt drie elementen: ‘Het basiselement van het platform gaat over inzicht en overzicht om financiële en fiscale vraagstukken mee op te lossen en uit te voeren, gezien het kantoor 35 jaar geleden is gestart met focus op accountancy en advies. Omdat Visser & Visser gelooft dat er in de zachte kant van organisaties vaak nog veel potentieel zit, zoomt het tweede onderdeel in op persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling. Het derde onderdeel gaat over het maken en uitvoeren van strategische keuzes. Zo voorziet het platform voor ondernemerschap in een integrale dienstverlening die helpt bij groei in onder andere omvang, resultaat, kwaliteit of op persoonlijk vlak.’

Academy

‘Altijd vooruit’ is de kapstok voor het platform; daarom is er ook een Visser & Visser Academy opgezet voor klanten. ‘Deze academy biedt trainingen, cursussen, workshops en andere vormen van lesmateriaal en inspiratie.’