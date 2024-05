Accountant golfbond meldde gesjoemel met half miljoen inschrijfgeld bij FIU

In de golfsport bleek het tot vorig jaar nog heel gebruikelijk om je inschrijfgeld voor een wedstrijd contant te betalen. De directeur van golfbond NGF spon er jarenlang garen bij, schrijft Follow The Money, want die zou de helft van de bedragen hebben geïncasseerd. De accountant van de NGF zou uiteindelijk onlangs aan de bel hebben getrokken bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Het balletje gaat rollen in juli vorig jaar, als een deelnemer aan de NK Matchplay voor vijftigplussers zich verbaast over de verplichting om contant 50 euro inleggeld uit de portemonnee te trekken. Hij uit dat bij de NGF en algemeen directeur Jeroen Stevens besluit direct om pinnen de enig mogelijke betaalwijze te maken. Kort daarna komen er meldingen binnen over ongewenst gedrag van de golfbondscoach en Stevens zelf. Die leiden tot berichtgeving in de media en een extern onderzoek door een recherchebureau. Dat buigt zich niet over de kwestie van het contant inschrijven, ondanks dat ook een anonieme brief is binnengekomen met een beschuldiging van fraude.

Geld verdeeld

Die beschuldiging houdt in dat het ontvangen papiergeld na de wedstrijddagen werd verdeeld: een deel ging in de NGF-kas en een deel was voor ‘JS’. De contante betalingen zijn in elk geval niet in de administratie terechtgekomen, ziet huisaccountant (en golfliefhebber) Kees Jan Schouten van het kantoor Londen & Van Holland. En dat zorgt voor een behoorlijk verschil, want de inschrijfgelden moeten alleen van 2019 tot en met 2022 al meer dan twee ton hebben belopen, berekent FTM. Die denkt dat in dat laatste jaar 68.000 euro is ontvangen, terwijl de jaarrekening maar de helft vermeldt.

De kasverschillen lopen op tot ruim een ton en Stevens moet aan het bestuur uitleggen hoe dat kan. Hij stelt dat contant betalen beter was omdat internet en pinnen bij veel golfclubs lastig was. Maar hij bekent volgens insiders in september ook dat hij inschrijfgeld heeft achtergehouden, bijvoorbeeld om de wedstrijdbanen te huren en de benodigde greenkeepers een fooi te geven na wedstrijden. Hij noemt ook btw als (niet-geldige) reden dat de inleggelden in de jaarverslagen lager uitkomen. In november raakt bekend dat Stevens zelf vertrekt vanwege de discussie over zijn gedrag. De NOS stelt vragen.

‘Immateriële omvang’

Dan verschijnt huisaccountant Schoutenin beeld. Na overleg met de penningmeester concludeert hij dat het achtergehouden inschrijfgeld van immateriële omvang is, zo leest FTM in correspondentie van het bestuur. Daardoor kan de NGF tegen de NOS zeggen dat er niets geks aan de hand is en wordt een publicatie afgewend. Het recherchebureau concludeert bovendien dat Stevens, in tegenstelling tot de bondscoach, geen grensoverschrijdende gedragingen heeft vertoond.

Bestemming moeilijk aan te tonen

Maar de kwestie rond de inschrijfgelden komt weer naar voren als Schouten de jaarrekening over 2023 bekijkt en Stevens vragen stelt. De flappen zouden zijn besteed aan ‘relaties, sponsoren, personen die de NGF een warm hart toe dragen’ en om topsporters een extraatje te bieden in coronatijd. Schouten trekt de conclusie dat Stevens al sinds 2002 gemiddeld 25.000 euro per jaar moet hebben achtergehouden: in totaal dus een half miljoen euro. ‘Het is ingewikkeld om aan te tonen dat [Stevens] het geld ontvreemd heeft. Het is daarnaast ook ingewikkeld om aan te tonen dat hij het gebruikt heeft voor de NGF’, schrijft hij aan het bestuur.

Jaarrekening goedgekeurd, wel melding bij de FIU

FTM vroeg adjunct-directeur Daniëlle Wallet om een verklaring en die zegt dat die bedragen te verantwoorden waren als betalingen voor ‘representatie en uitbetaling van kosten’ ten behoeve van de NGF. ‘Onze accountant heeft het helemaal in kaart gebracht. Hij zette geen vraagtekens en concludeerde dat het om niet-materiële bedragen gaat. De jaarrekeningen zijn formeel goedgekeurd.’

Alleen vond Schouten, die zich tegenover FTM beroept op de geheimhoudingsplicht, het wel nodig om in maart een melding te doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van een vermoeden van fraude of corruptie, zo weet het platform te melden.

Bron: FTM