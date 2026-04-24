Fiod valt binnen bij bloemengroothandel die wekelijks drie ton cash opstrijkt

De Fiod heeft deze week zes doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar een bloemen- en plantengroothandel die in vier jaar tijd voor bijna € 30 miljoen aan contant geld afstortte.

De verdachten zijn een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem. Ze worden verdacht van witwassen en het overtreden van de Wwft. Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeente Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.

Het onderzoek startte nadat verschillende partijen aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) meldden dat de groothandel grote hoeveelheden contant geld afstortte. Er werden ongebruikelijke transacties gemeld voor een totaalbedrag van ruim € 28 miljoen over de periode 2021 tot en met 2025.

Grote transacties niet gemeld

Uit het daaropvolgende strafrechtelijk onderzoek kwam naar voren dat de groothandel in 2025 op wekelijkse basis gemiddeld een bedrag van € 300.000 aan contant geld ontving. Zo werd in dat jaar bij de groothandelaar in de gemeente Westland € 204.000 aan contant geld aangetroffen. “Bij een groot deel van de transacties ging het om meer dan € 10.000. Dergelijke transacties moeten worden gemeld bij FIU-Nederland en dat heeft de verdachte bij geen enkele transactie gedaan.”

En juist bij een ‘cash-intensieve sector’ waar veel contant geld in om gaat, is het een belangrijke taak om ongebruikelijke transacties te melden, aldus de Fiod. Die vond tijdens de doorzoekingen een grote hoeveelheid contant geld en die is in beslag genomen. “De Fiod doet nader onderzoek naar de herkomst van dit geld. Er zijn geen aanhoudingen verricht.”