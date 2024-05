Zo ga je als zzp’er goedkoop op vakantie

Deze vrijdag ontvangen de meeste werknemers hun vakantiegeld. Dit geldt niet voor zzp’ers. Voor hen is vakantie drie keer duurder. Ze moeten zelf sparen om weg te kunnen, hebben tijdens hun afwezigheid geen inkomsten en kunnen in die periode ook niet aan acquisitie doen. Hoe hou je als zzp’er je vakantie toch betaalbaar?

Financeplatform Boekhouder.nl zet vijf creatieve ideeën op een rij voor zzp’ers die niet hebben gespaard voor een vakantie maar er deze zomer toch graag even tussenuit gaan.

Gebruik zakelijke voordelen voor privévakanties

Veel zakelijke tools kunnen indirect helpen om je privé-uitgaven te verminderen. Zo zijn er zakelijke creditcards, rekeningen en boekhoudpakketten die reisvoordelen bieden, zoals korting op vluchten of huurauto’s. Op die manier kun je dus besparen, maar het is wel belangrijk dit goed in je administratie te verwerken. Deze privéuitgaven zijn bijvoorbeeld niet fiscaal aftrekbaar.

Combineer reizen en werken met een workation

Dat laatste verandert (deels) wanneer je besluit op ‘workation’ te gaan. Zeker wanneer je toch al van plan was alleen op vakantie te gaan, kan een ‘workation’ een goede optie zijn. Workations zijn de perfecte manier om werk en vakantie te combineren. Door (aantoonbaar) een deel van je vakantieperiode te werken vanuit een inspirerende locatie, kun je een deel van de kosten van je verblijf dekken terwijl je toch geniet van een nieuwe omgeving. Ook hierbij geldt wel dat je niet zomaar alle kosten van je vakantie zakelijk mag opvoeren. Je mag maximaal € 1.500 aan reis- en verblijfkosten aftrekken. Als de reis echter noodzakelijk was voor je werk, geldt dit maximum niet. De Belastingdienst maakt geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse reizen. Maar let op: voor workations gelden extra regels. Je kunt niet alle kosten volledig aftrekken. Lees hier over de voorwaarden.

Maak slim gebruik van je zakelijke netwerk

Netwerken is niet alleen nuttig voor je zakelijke groei, maar kan ook vakantievoordelen opleveren! Boekhouder.nl benadrukt het belang van netwerken via bijvoorbeeld LinkedIn. Zoek naar collega-zzp’ers of klanten die vakantieverblijven verhuren of bereid zijn tot huisruil. Dit kan aanzienlijke kosten besparen en biedt vaak unieke en authentieke ervaringen.

Verhuur je werkplek tijdelijk

Je kunt natuurlijk besparen op je vakantie, maar je kunt ook andersom denken: zorgen voor extra inkomsten tijdens je vakantie! Heb je een eigen kantoor dat leegstaat tijdens je vakantie? Overweeg dan deze ruimte tijdelijk te verhuren. Zo genereer je extra inkomsten terwijl je geniet van je vrije tijd.

Korte tripjes zijn minstens zo waardevol

Tot slot: denk je dat een vakantie pas echt leuk is wanneer je lang en ver weg bent? Volgens psycholoog Daniel Kahneman kunnen kortere vakanties minstens voor minstens zoveel geluk zorgen als langere vakanties. Dit komt doordat we tijdens korte vakanties vaak intenser genieten en ons beter de leuke momenten herinneren. Daarnaast kunnen meerdere korte vakanties door het jaar heen zorgen voor regelmatige oppepper van je humeur en welzijn. Overweeg dus eens af en toe lang weekend weg dichtbij huis, in plaats van twee weken naar een ver oord in het hoogseizoen!

Bron: Boekhouder.nl