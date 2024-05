Zeven arrestaties rondom grootscheepse btw-fraude met Nederlands bedrijf

In een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie EPPO zijn zeven mensen aangehouden in Nederland. Ze worden verdacht via een Belgische dochteronderneming voor 13 miljoen euro aan btw-fraude te hebben gepleegd met valse facturen.

Een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf had een btw-teruggave van 13,7 miljoen euro gekregen om verschillende bankrekeningen. Een van de banken vermoedde echter fraude en stortte 3,7 miljoen euro aan de Belgische fiscus. Er zou sprake zijn geweest van valse facturen. Het betrokken Nederlandse bedrijf staat volgens EPPO bij de Nederlandse autoriteiten bekend als een ‘ploeg’: een entiteit die uitsluitend wordt gebruikt voor het verkrijgen van frauduleuze belastingteruggaven, gebruikmakend van de EU-regels voor grensoverschrijdende transacties. ‘Sommige verdachten waren voor vergelijkbare strafbare feiten in het land al bekend bij de rechtshandhaving. Er wordt van uitgegaan dat zij besloten hebben hun activiteiten uit te breiden tot België om aan opsporing te ontsnappen.’

De verdachten zouden dezelfde truc hebben geprobeerd met het Belgische filiaal van een ander Nederlands bedrijf. In dat geval zou het gaan om ruim 4 miljoen euro aan frauduleuze btw-teruggave, maar dat bedrag is nooit uitgekeerd. Een groot deel van het onterecht verkregen bedrag zou in de Verenigde Arabische Emiraten zijn terechtgekomen en de rest is gebruikt voor de aankoop van dure auto’s, luxegoederen en gokken in casino’s.

Doorzoekingen met 97 mensen

Afgelopen donderdag zijn huiszoekingen gedaan in de kantoren van bedrijven in Nederland en in de woningen van de verdachten. Daar waren in totaal 97 Fiod-medewerkers bij betrokken. Ook het Belgische Functioneel Parket deed mee. Tijdens de huiszoekingen zijn luxegoederen ter waarde van meer dan 200.000 euro, 7.000 euro in contanten en een auto in beslag genomen.

Eerdere inbeslagname

In een eerder nationaal onderzoek naar witwaspraktijken waarbij enkele van de verdachten betrokken waren, hadden de FIOD en het Nederlandse Openbaar Ministerie al twee Porsches en één Lamborghini in beslag genomen, naast vier bankrekeningen waarop in totaal 671.000 euro stond. ‘Deze activa worden geacht te zijn verworven met een deel van de onrechtmatig verkregen btw-teruggave van de Belgische schatkist en zijn derhalve in het kader van het onderzoek in beslag genomen om de schade te vergoeden.’ De verdachten moeten voor de Brusselse rechter verschijnen.