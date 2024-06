Yuki neemt e-facturatietool Lucy over en introduceert Peppol

De nieuwe Peppol-wetgeving gaat in 2026 in België en vanaf 2028 in de rest van Europa in. Yuki voldoet al aan de noden van e-invoicing via Peppol, maar door de overname van Lucy stelt het bedrijf elke ondernemer en accountant te ontzorgen met een oplossing voor het ontvangen en versturen van facturen via Peppol.

Het is een echte primeur dat we met deze oplossing iedereen kunnen helpen, ongeacht hun keuze van boekhoudsoftware. ELLEN SANO, MANAGING DIRECTOR BIJ YUKI

Uniforme werkwijze

Met Lucy biedt Yuki een oplossing voor e-facturatie, zowel voor de ondernemer als voor de accountant. Niet alleen krijgt elke ondernemer dankzij Lucy eenvoudig toegang tot het Peppol-netwerk, ook introduceert Lucy één uniforme werkwijze binnen elk accountantskantoor voor het activeren en beheren van de inkomende Peppol-flow én ongeacht welke boekhoudsoftware je gebruikt.

Als onafhankelijke softwareoplossing koppelt Lucy bovendien met alle boekhoudpakketten in de markt, niet alleen met Yuki. PHILIPPE KIMPE, FOUNDER VAN LUCY

Een volgende stap in Yuki’s visie

De sector maakt momenteel een ontwikkeling door. Yuki wil deze innovatieve vooruitgang naar eigen zeggen niet alleen stimuleren en omarmen, maar ook versnellen en vormgeven. “Onze overname van Lucy vormt daar de perfecte aanvulling op. We breiden dankzij Lucy namelijk niet alleen ons ruime aanbod uit, maar zetten ook een mooie stap voorwaarts naar een toekomst waarin Peppol nog meer automatisatie en efficiëntie biedt.”

Wil je meer weten over de overname en de voordelen die Lucy jou te bieden heeft? Klik hier om je aan te melden voor het webinar of klik op de banner hieronder.