Zo houd je meer tijd over met slimmer factureren

Sturen op omzet per FTE is een bijna overal de standaard als je werkt als accountant of boekhouder. Niet zo gek, want je wilt zo veel mogelijk declarabele uren genereren bij klanten die je vervolgens factureert. Inzicht in je declarabiliteit is dan een belangrijk punt, net als het automatiseren van processen zoals je facturatieproces. Houd zo meer tijd over en zorg direct voor efficiëntie.

Zodra je een nieuw project start voor een klant wil je vanaf moment 1 inzicht in je declarabele uren. Dat start met een correcte urenregistratie waarbij je uren registreert op de juiste projecten en activiteiten. Alle medewerkers binnen het accountants- of administratiekantoor die gekoppeld zijn aan het project, registreren uren snel een eenvoudig via een online urenregistratie systeem. De gewerkte uren wil je binnen de afgesproken termijn factureren aan je klanten, waarschijnlijk 1 keer per maand of kwartaal. Factureer op jouw manier en kies voor een systeem waarin meerdere functionaliteiten samenkomen, zoals je urenregistratie en facturatie. Er zijn geen extra controles nodig en je hebt direct inzicht in hoeveel tijd terugkerende werkzaamheden kosten.

Inzicht in declarabele uren

De factuur die je vanuit jouw accountantskantoor stuurt is altijd compleet wanneer je kiest voor automatisering en het stroomlijnen van processen. Je richt specifieke processen efficiënt in en hebt meer inzicht. Handig als een belangrijke KPI van jouw kantoor te maken heeft met de omzet per FTE. Dankzij rapportages heb je in 1 muisklik een overzicht van de declarabele uren per medewerker en project. Je stuurt tijdig bij en plant de volgende keer nog efficiënter. Alle gewerkte uren komen netjes en met correcte gegevens terecht op de factuur. Naast je uren is een factuur op basis van fixed price net zo snel opgemaakt en verstuurd. Alle afspraken met de klant kom je na door het slim inrichten van je processen, waardoor extra controles niet meer nodig zijn.

Optimaliseer je factuurproces

Met de juiste online software sluiten je declarabele uren naadloos aan op je facturatie. Je bent minder tijd kwijt aan niet declarabele werkzaamheden en focust op de omzet per FTE en een correcte bedrijfsvoering. De gewerkte uren worden geregistreerd op activiteiten en projecten en aan het einde van de maand heb je alle gegevens bij elkaar voor een complete factuur. Voor het facturatieproces is een koppeling met je boekhoudpakket een uitkomst. Hiermee voeg je facturen automatisch toe aan de administratie van je accountantskantoor en heb je zicht op de betalingen. Alle onderdelen komen samen voor een compleet overzicht en daarmee optimaliseer je je factuurproces in een handomdraai. Gebruik rapporten voor meer inzicht en stuur tijdig bij.

Altijd een correcte factuur

De juiste software past zich aan de wensen binnen jouw accountants- of administratiekantoor. Wanneer alle gegevens goed zijn vastgelegd en je de urenregistratie goed bijhoudt, factureer je eenvoudig en snel richting je klanten. Factureer je veel abonnementen? Maak dan gebruik van factureren in bulk. Zo zijn er tal van mogelijkheden die precies passen bij jouw werkwijze. Kies je voor automatisering, dan kies je voor een gestroomlijnd proces van A-Z, inclusief een complete factuur waar geen fouten in staan. Zo houd je meer tijd over voor het verhogen van de omzet per FTE en is je planning voor een volgend project nog efficiënter.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.