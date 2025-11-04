Factureren zonder frustratie met de juiste facturatiesoftware voor accountants

Factureren zonder frustratie, kan dat eigenlijk wel? Zeker! Maar zonder de juiste software voor accountants- en advieskantoren blijft factureren een gedoe. Hoeveel tijd je hier ook aan besteedt, er blijven fouten in sluipen waardoor betalingen vaak te laat worden ontvangen.

“Waarom zoveel tijd besteden aan factureren terwijl automatisering dit kan oplossen?”

Precies! Door te factureren moet je omzet kunnen genereren. Geen gedoe. Slimme facturatiesoftware voor accountantskantoren maakt een einde aan deze frustraties.

Van tijdrovende taak naar strategisch voordeel

Je wilt jouw werkdag liever niet vol plannen met taken die jouw kostbare tijd opslokken. Dat gebeurt vaak wél wanneer je gebruik moet maken van handmatige facturatie. Je moet niet alleen veel tijd besteden aan het invoeren en controleren van uren, maar loopt ook nog eens het risico op fouten door een verkeerde handmatige of dubbele invoer. Daarnaast ben je ook nog eens veel tijd kwijt aan het bellen van klanten in verband met openstaande facturen.

Veel tijd kwijt aan invoeren en controleren

Kans op fouten door dubbele invoer of verkeerde gegevens

Achter klanten aan bellen voor openstaande facturen

Slimme facturatiesoftware voor accountants verandert dit. Deze automatisering kan direct facturen opmaken op basis van opdrachten of vanuit de koppeling met de urenregistratie. Daarnaast worden betaalherinneringen automatisch verzonden. Daardoor ontvang je betalingen niet alleen sneller, maar behoud je een uitstekend inzicht in de cashflow.

Facturen direct genereren vanuit urenregistratie of opdrachten

Automatische betaalherinneringen zonder extra handmatig werk

Inzicht in cashflow en sneller betalingen ontvangen

Must-have functies van facturatiesoftware voor accountants

Facturatiesoftware voor accountants heeft ontzettend veel must-have functies. Zoals het automatisch genereren van facturen, direct vanuit de urenregistratie. Daarnaast kun je gebruik maken van een functie die automatisch betalingsherinneringen verstuurt aan de klant. Zo kun jij je als accountant bezighouden met taken die jouw aandacht nodig hebben. Natuurlijk heeft deze software nog meer handige functies voor accountantskantoren.

Automatische facturatie vanuit urenregistratie: met deze functie mis je geen declarabele uren. Facturen worden op basis van urenregistratie automatisch gegenereerd.

Koppeling met CRM en boekhoudsoftware: slimme facturatiesoftware is makkelijk te koppelen met andere software. Dat betekent één systeem voor een perfect overzicht.

Automatische betaalherinneringen: je hoeft geen onnodige tijd te besteden aan openstaande betalingen. Automatische betaalherinneringen worden automatisch verstuurd. Dit zorgt ook voor betaalgemak voor de klant. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een integratie met Mollie, kunnen klanten sneller, maar ook veiliger betalen.

Flexibele facturatie-opties: slimme facturatiesoftware voor accountants biedt flexibele opties. Van vaste productprijzen tot uurtje-factuurtje of abonnementsmodellen.

Rapportages en inzichten: helder overzicht van verzonden facturen en de status.

Praktijkvoorbeeld: een accountantskantoor dat factureren slimmer aanpakt

Voor de overstap op facturatiesoftware

Een kantoor met 10 medewerkers liep tegen verschillende facturatieproblemen aan. De facturen werden in veel gevallen te laat verzonden naar de klant. Dat kwam mede doordat het controleren van de facturen veel tijd in beslag nam. Daarnaast stonden er vaak fouten in de klantgegevens en de tarieven. Dat zorgde voor een verminderd klantvertrouwen, maar ook voor achterstallige betalingen. De facturen moesten keer op keer aangepast worden.

Na de overstap op slimme facturatiesoftware

Na de overstap naar slimme facturatiesoftware mét geautomatiseerde facturatie, bespaarde het accountantskantoor ruim 30% tijd. Deze tijd kon worden besteed aan andere belangrijke taken. Door de verminderde administratieve druk, konden werknemers meer tijd vrijmaken voor klanten en het geven van strategisch advies. Ook werd de cashflow van het bedrijf aanzienlijk verbeterd. Mede omdat de facturen sneller werden verstuurd én betaald.

Conclusie: dit is waarom facturatiesoftware essentieel is voor accountants

Goede facturatiesoftware is van essentieel belang voor accountants. Het stelt je namelijk in staat om uren op een efficiënte en makkelijke manier te declareren. Ze worden automatisch omgezet in een factuur. Door deze automatisering ontstaan er minder fouten door handmatige invoer én verbeter je de cashflow. Facturen worden namelijk sneller betaald.

Overstappen op de facturatiesoftware van Radar360 doe je wanneer handmatig factureren je op dit moment te veel tijd kost waardoor factureren vaak te laat de deur uit gaan en er cashflowproblemen ontstaan. Wanneer maakt jouw accountantskantoor de overstap?

Wil je weten wat onze slimme facturatiesoftware voor accountants kan doen voor jouw bedrijf? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo van onze CRM oplossing.