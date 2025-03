Betalingsproblemen Amsterdam duren mogelijk nog tot half mei

Er staan nog zo’n 25.000 facturen van ondernemers en leveranciers open. Wethouder Hester van Buren weet niet wanneer die worden betaald, maar heeft wel drie scenario’s uitgewerkt. In het positiefste scenario zijn de problemen eind deze maand voorbij, in het ongunstigste geval pas op 19 mei. Van Buren kijkt “elke dag” naar maatregelen die het proces kunnen “versnellen”, maar “ik ga niet beloven wat ik niet kan waarmaken”. De wethouder maakte tijdens het debat excuses aan de ondernemers die te lang moeten wachten op hun uitbetaling. Zeker is wel dat de inhaaloperatie extra geld gaat kosten: in elk geval € 70.000, maar waarschijnlijk meer.

Laat ingelicht

De gemeenteraad vroeg zich af hoe het kan dat de wethouder relatief laat wist van de problemen. Zo bleek niet iedereen die met het nieuwe systeem moet werken, op tijd opgeleid. Volgens Van Buren heeft zij telkens aan de ambtelijke organisatie gevraagd of de overgang naar het nieuwe systeem goed ging. Toch erkende ze dat ze “graag eerder geweten” had dat het misging. Volgens de wethouder dachten de ambtenaren lang dat de problemen nog konden worden opgelost. Inmiddels is de directeur die ging over het systeem teruggetreden en heeft een andere directeur de verantwoordelijkheid overgenomen.

Mogelijk debatteert de raad deze week verder.

(ANP)