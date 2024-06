ACM: Waterland wil uitsluitende zeggenschap DRV Groep

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat op haar site weten dat Waterland uitsluitende zeggenschap over de DRV Groep wil verkrijgen. Ook staat er dat de bedrijven op 19 juni 2024 de ACM om toestemming hebben gevraagd voor de overname. Onder de DRV Group vallen: maatschap Moore DRV, Crossminds B.V., Zantboer & Partners B.V., Redefine-IT B.V., Moore IT Consultancy B.V., DRV Detachering B.V., DRV CF B.V., DRV Private B.V. en Moore DRV Legal B.V.

“Informatie ACM klopt niet”

Volgens Moore DRV klopt de tekst op de site van de ACM niet. In een reactie aan Accountancy Vanmorgen laat de organisatie weten: “De feitelijke situatie is: Waterland neemt een economisch belang van 55% in Moore DRV. De partners behouden de overige 45%. De partners behouden de meerderheid in het stemrecht (50 plus 1) en de accountants vormen de meerderheid in de partnergroep.” Hoe de volgens het accountantskantoor verkeerde informatie op de site van de ACM is beland, is het kantoor nog, samen met Waterland, aan het onderzoeken.

Portfolio De Jong & Laan

In de informatie op haar site laat de ACM verder weten dat “ten behoeve van de beoordeling van de Voorgenomen Concentratie de activiteiten van portfolio-onderneming De Jong & Laan relevant zijn”. De activiteiten van De Jong & Laan overlappen met de activiteiten van de DRV Groep. Op 26 september 2022 heeft de ACM toestemming gegeven voor de deelname van private equityhuis Waterland in accountantskantoor De Jong & Laan. Het was voor het eerst dat een private investeerder aandeelhouder werd van een Nederlandse accountantsorganisatie. Inmiddels hebben meerdere accountantskantoren het voorbeeld van De Jong & Laan gevolgd.

Begin van deze maand maakte Moore DRV bekend dat zij ook externe financiering bij Waterland Private Equity Investments aantrekt. Tegelijkertijd liet het accountantskantoor weten dat Van Noordenne Accountants zich bij haar aansluit. Eind mei maakte Moore DRV al bekend Ruitenburg adviseurs en accountants over te nemen.