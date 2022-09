ACM akkoord met deelname Waterland in De Jong & Laan

De Autoriteit Consument & Markt heeft op 26 september toestemming gegeven voor de deelname van private equityhuis Waterland in accountantskantoor De Jong & Laan. De participatie gebeurt via een deelneming van Waterland, Companionco NL.

Door de investering van Companionco ontstaat een nieuwe onderneming: De Jong & Laan Beheer. De ACM gaat akkoord omdat er voldoende concurrentie overblijft, aldus een mededeling van de organisatie op de eigen website. Belanghebbenden hadden vanaf 13 september zeven dagen de tijd om te reageren op de voorgenomen joint venture.

De Jong & Laan, in grootte het tiende accountantskantoor van Nederland, wil met Companionco expanderen naar landelijke dekking. Het kantoor is nu vooral sterk in Oost-, Noord- en Midden-Nederland. De belangrijkste reden voor de samenwerking is de vraag van klanten en professionals naar een voortdurend verbredend en verdiepend aanbod van de dienstverlening, aldus De Jong & Laan. Companionco brengt naast een financiële impuls een bewezen expertise in versnelde groei middels fusies en overnames.

Zeggenschap geborgd

De partners van de Jong & Laan herinvesteren in de nieuwe beheerorganisatie, De Jong & Laan Beheer. Companionco en de Jong & Laan zijn conform de Wta overeengekomen dat de zeggenschap over de controleplichtige activiteiten te allen tijde bij de accountants van de Jong & Laan geborgd blijft. De dagelijkse leiding blijft in handen van het bestuur van de Jong & Laan.

Wie meent dat zijn/haar belangen door de opgerichte joint venture worden geschaad, dient binnen zes weken een brief met onderbouwing te sturen aan de Rechtbank Rotterdam te sturen. Het adres:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam