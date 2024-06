Nog geen pensioenregeling? Vraag een tegemoetkoming pensioenadvies aan

In juli 2023 ging de Wet Toekomst Pensioenen in. Met deze nieuwe wet is het de bedoeling dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling in 2028 is gehalveerd. Als ondernemer zonder pensioenregeling kun je met de tegemoetkoming van MKB-Nederland en VNO-NCW eenvoudiger en voordeliger de hulp van een pensioenadviseur inschakelen.

Hoe werkt het?

De tegemoetkoming vergoedt negentig procent van de advieskosten, met een maximumvergoeding van €2.000. Er kunnen dit kalenderjaar maximaal honderd ondernemers een tegemoetkoming aanvragen bij MKB-Nederland en VNO-NCW. Let op: de pensioenregeling moet vóór 28 november 2024 worden afgesloten.

Welke stappen moet ik doorlopen?

Je kiest zelf een adviseur (met AFM-nummer) en vraagt de tegemoetkoming aan. Hiervoor is het belangrijk dat je enkele gegevens invult zoals NAW-gegevens, KVK-nummer, branche en gegevens van de pensioenadviseur. Als je in aanmerking komt voor de vergoeding, moet je die reserveren.

Daarna ga je het gesprek aan met de door jou uitgekozen pensioenadviseur. Je krijgt de tegemoetkoming pas als je daadwerkelijk een pensioen hebt afgesloten. Hiervoor dien je de juiste bewijsstukken (uitvoeringsovereenkomst met pensioenuitvoerder en factuur van adviseur) voor 28 november 2024 aan te leveren. Vervolgens wordt je aanvraag gecontroleerd. Is alles in orde? Dan ontvang je ten slotte de tegemoetkoming.

Bron afbeelding: Ondernemen.nl (link naar grotere afbeelding)

Hoe gaat het traject in zijn werk?

Ben je in contact gekomen met een gecertificeerde pensioenadviseur? Dan doorlopen jullie acht stappen om tot een pensioenregeling te komen. Zo zal de adviseur eerst onderzoeken of de regeling verplicht bij een bedrijfspensioenfonds moet worden ondergebracht en of er een verplichte CAO van kracht is. Ook worden wensen en doelstellingen concreet gemaakt, alle belangrijke onderdelen in kaart gebracht en alle lasten doorberekend. Vervolgens worden de lasten voor zowel de komende tijd als de volgende vijf jaar onderzocht om te kijken wat de maandelijkse kosten zijn.

Hierna wordt een definitief ontwerp gemaakt en worden offertes aangevraagd waar je samen met de adviseur de beste optie voor jouw onderneming voor kiest. Natuurlijk controleer je ook nog de pensioenregeling op juridische correctheid en of ze echt in lijn zijn met de gewenste inhoud van de regeling. Ten slotte is het tijd om de pensioenregeling bekend te maken aan je medewerkers en uitleg te geven.

Bron: ondernemen.nl (klik hier voor een grotere afbeelding)