‘Verplichte AOV maakt BV voor veel zzp’ers fiscaal interessant’

Berekeningen tonen aan dat vanaf 2027 een BV fiscaal interessant zal worden voor honderdduizenden zzp’ers, zegt Alfred Griffioen van Winstdelen. ‘De mkb-winstvrijstelling was 14%, die is voor 2024 al omlaag gegaan naar 13,33% en zal in 2025 waarschijnlijk nog maar 12% zijn. Er is al besloten om de zelfstandigenaftrek te verlagen naar 900 euro in 2027. Als je dat combineert met de verplichte AOV, die wel voor eenmanszaken geldt, maar niet voor zelfstandigen in dienst van hun eigen BV, dan komt het omslagpunt rond de 66.000 euro te liggen.’

Voor meer dan 200.000 zzp’ers aantrekkelijk

Tegelijk stijgen de tarieven en de gemiddelde omzet van zelfstandigen, aldus het ondernemersadviesplatform. ‘Met name in de IT en financiële dienstverlening komen zelfstandigen snel aan 90.000 euro resultaat of meer. De impact hiervan kan substantieel zijn. Op dit moment zijn er ruim één miljoen eenmanszaken. Op basis van dit nieuwe omslagpunt is het voor 200.000 tot 300.000 van hen aantrekkelijk om over te gaan naar een BV. Dat zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van de huidige 250.000 BV’s met alleen de eigenaar als werknemer.’

Winstdelen heeft een rekentool gemaakt waarmee ondernemers voor 2024 kunnen berekenen wat voor hen gunstiger is.