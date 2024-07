Pensioenuitvoerders voorzien nauwere samenwerking accountants en actuarissen

PwC hield een onderzoek onder vier van de vijf grootste pensioenuitvoerders, die samen 41 procent van de Nederlandse pensioenfondsdeelnemers beheren. Zij zien het managen van de verwachtingen van deelnemers en het waarborgen van hun vertrouwen in de gewijzigde berekeningen als de belangrijkste uitdagingen in de aanloop naar nieuwe pensioenregelingen.

Communicatie is hét onderwerp

PwC-expert Leslie Vermaak zegt dat de strategische focus ligt op ‘finance-transformatie via Wtp-implementatie’, maar dat beleggingsstrategieën en ESG-overwegingen hierin geen rol spelen voor de finance-functie. ‘Communicatie aan deelnemers is hét onderwerp waarop de implementatie van nieuwe pensioenwetgeving de meeste impact heeft, gevolgd door kostenoverwegingen en administratieve processen en systemen.’

Meer rapportagevereisten

Volgens de uitvoerders komen er meer rapportagevereisten zijn die voortkomen uit een hoger niveau van kwalitatieve en/of kwantitatieve ‘disclosures’. Vermaak: ‘Ook zullen veranderingen in de rapportagevereisten een grotere mate van detail van de data en realtime-analyse vereisen. Tot op zekere hoogte vereist dit een paradigmaverschuiving om meer datapunten te kunnen hanteren en de analyses meer diepgaand en tijdig uit te kunnen voeren.’

De verwachting is dat actuarissen en accountants nauwer zullen samenwerken om cijfers te calculeren en te rapporteren zoals de Wtp vereist. ‘De betrokkenheid van de actuariële functie zal toenemen’, verwacht Vermaak. ‘Actuarissen zullen verantwoordelijk zijn voor het verwerken en analyseren van grotere hoeveelheden data om weloverwogen beslissingen en voorspellingen te doen. Ook voor de finance-functie zal de betrokkenheid toenemen als reactie op een grotere mate van rapportageverplichtingen naar deelnemers en uitgebreidere externe rapportagevereisten.’

Effecten niet gedetailleerd in jaarrekening

Veruit de meeste fondsen gaan kiezen voor het ‘invaren’ van de bestaande pensioenregeling in de nieuwe regeling, verwachten de respondenten. Compensatie voor deelnemers die erop achteruitgaan, zal binnen de pensioenregeling plaatsvinden, is de verwachting. Verder is de helft van de respondenten begonnen met berekeningen om de impact van invaren op de jaarrekeningen van pensioenfondsen te bepalen. ‘Het is belangrijk zo snel mogelijk met deze berekeningen te beginnen om een goed begrip te krijgen van de implicaties van het invaren’, aldus Vermaak. Geen van de organisaties is van plan de effecten van de nieuwe regelgeving zeer gedetailleerd op te nemen op de balans en winst- en verliesrekening.

De helft van de deelnemers is bezig met het uitvoeren van de procedures die vereist zijn als onderdeel van de overeengekomen werkzaamheden voor datakwaliteit, terwijl de rest alle procedures heeft voltooid. Alle respondenten geven aan dat de externe accountant/IT-auditor in zekere mate betrokken is geweest bij het datakwaliteitsproces, waarbij de meerderheid aangeeft dat er sprake is van voldoende betrokkenheid.

Beheersmaatregelen

PwC vroeg ook naar beheersmaatregelen. De helft van de respondenten verwacht in 2024 te beginnen met het testen ervan, terwijl de rest al eerder is begonnen. ‘De meeste respondenten hebben benodigde acties geïdentificeerd en verwachten informatie die betrekking heeft op een audit te kunnen delen met de externe accountant. Verder hebben de meesten een specifiek individu of team aangesteld dat verantwoordelijkheid draagt voor de auditcoördinatie met betrekking tot de Wtp. Zo’n interne structuur zal niet alleen helpen auditgerelateerde taken effectief te managen, maar ook zorgen voor verantwoording binnen het auditproces en het houden van overzicht.’