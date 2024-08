Miljoenenclaim Tiësto vanwege vermeende belastingschade afgewezen

De gevorderde schadevergoeding van bijna 17 miljoen USD van DJ Tiësto aan het adres van de werkgever van zijn voormalige belastingadviseur is afgewezen. Tiësto was klant bij ‘fiscalist van de sterren’ Frank Butselaar, die destijds bij advocatenkantoor Greenberg Traurig in dienst was.

Frank Butselaar

Tiësto en ook zijn collega Afrojack kregen fiscale problemen, nadat Butselaar fiscale constructies via belastingparadijzen Guernsey en Cyprus adviseerde. Volgens de Nederlandse belastingdienst waren die routes echter frauduleus, waardoor onder meer de bekende DJ’s miljoenen aan schikkingen moesten treffen met de Belastingdienst. Belastingadviseur Butselaar zit momenteel in voorlopige hechtenis in de VS.

Tiësto trof in 2020 een schikking met de Amerikaanse fiscus, waarbij hij alsnog USD 16.988.952,70 aan inkomstenbelasting moest betalen. Daarna kwam hij met de miljoenenclaim aan het adres van het in New York gevestigde Greenberg Traurig.

Rechtbank Amsterdam: Greenberg Traurig aansprakelijk

Maar de rechtbank Amsterdam heeft die claim nu afgewezen. De rechtbank oordeelt dat belastingadviseur Futselaar inderdaad niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend fiscaal adviseur mocht worden verwacht. Voor diens fouten is Greenberg Traurig als formeel-juridisch opdrachtnemer ook aansprakelijk.

Geen belastingschade

Maar dat Tiësto per saldo belastingschade heeft geleden als gevolg van de gemaakte fouten kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden vastgesteld. Het is volgens de Amsterdamse rechter niet aannemelijk dat in de hypothetische situatie zonder beroepsfout het inkomen van Tiësto niet aan Amerikaanse belastingheffing zou zijn onderworpen. Ook zonder de foute van advisering van Butselaar was hij dus belastingplichtig geweest in de VS. Dat betekent dat er per saldo geen belastingschade is.

Adviseurskosten die Tiësto heeft gemaakt, nadat aan het licht was gekomen dat niet op juiste wijze belastingaangifte in de VS was gedaan, komen in beginsel wel voor vergoeding in aanmerking, oordeelt de rechtbank. Welk bedrag Greenberg Traurig in verband met die adviseurskosten moet vergoeden, zal nog in een aparte schadestaatprocedure worden beoordeeld.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2024:4597