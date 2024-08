Nog twee Wirecard-directeuren aangeklaagd in boekhoudschandaal

Duitse aanklagers hebben nog twee voormalige Wirecard-directeuren aangeklaagd, meldt persbureau Reuters. Daarmee breidt het onderzoek uit naar een van de grootste bedrijfsschandalen in Duitsland.

Wirecard stortte in juni 2020 in vanwege een gat van 1,9 miljard euro in de balans. Dat vestigde de aandacht op politici die het bedrijf steunden en op toezichthouders die jaren nodig hadden om de beschuldigingen tegen het bedrijf te onderzoeken. Ook EY kwam onder vuur te liggen.

Verduistering

Alexander von Knoop, voormalig financieel directeur van het inmiddels ter ziele gegane online betalingsbedrijf, en Susanne Steidl, voormalig bestuurslid voor productontwikkeling, zijn nu aangeklaagd voor meerdere gevallen van verduistering. Von Knoop wordt ook beschuldigd van medeplichtigheid aan verduistering. De twee voormalige directeuren zouden leningen en andere betalingen hebben goedgekeurd waarvan terugbetaling twijfelachtig was, aldus de aanklagers. Hierdoor leed Wirecard verliezen van enkele honderden miljoenen euro’s.

Het advocatenkantoor dat Steidl vertegenwoordigt geeft geen commentaar op de aanklachten. Von Knoop was niet bereikbaar voor commentaar, maar verklaarde eerder tegenover een parlementaire enquêtecommissie dat hij niets wist van criminele activiteiten.

Meer vervolgingen

Von Knoop en Steidl voegen zich bij andere managers die juridische stappen ondergaan vanwege het schandaal. CEO Markus Braun, adjunct-financieel directeur Stephan von Erffa en Wirecards vertegenwoordiger in Azië, Oliver Bellenhaus, staan momenteel terecht in München voor vermeende fraude en het vervalsen van financiële overzichten.