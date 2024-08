Hoe Van der Voet Finance omzet, winst en werkplezier ziet toenemen door verandering van bedrijfsmodel

Gijs van der Voet stond voor een uitdaging toen zijn kantoor een nieuwe vestiging in Rotterdam opende. “We merkten een toenemende druk op het personeel en op de resultaten, maar hadden zelf niet de ruimte om na te denken over een optimalisatieslag. Daarom hadden we iemand nodig die ons hielp om richting te geven,” vertelt hij openhartig. Het was duidelijk dat er iets moest veranderen om het kantoor toekomstbestendig te maken. Van der Voet hoorde goede verhalen over Maurice Lander en het Sparrer Instituut via brancheorganisatie NOAB en besloot contact op te nemen.

Ondernemers willen aandacht

Het Sparrer Instituut is in 2011 opgericht door Maurice Lander en helpt accountants- en administratiekantoren naar een volgende rol als vertrouwd adviseur. “Meer dan tachtig procent van de ondernemers, van klein tot groot, wil dat hun accountant actief meedenkt over toekomstige keuzes. Veel kantoren besteden hier echter geen aandacht aan. Uiteindelijk kan deze houding je als kantoor opbreken. De klant zal je misschien niet direct verlaten, maar veel schaars talent kiest voor de rol van vertrouwde adviseur.

Traject bij Van der Voet Finance

Het traject dat volgde, vereiste een open houding van zowel het management als het personeel van Van der Voet Finance. Lander legt uit: “We starten altijd bij de huidige situatie van een kantoor. Elk kantoor kan hulp gebruiken, mits er bereidheid is tot verandering.”

Voor Van der Voet Finance betekende dit een herdefinitie van het bedrijfsmodel. Het kantoor is overgestapt van een traditioneel model naar een model waarbij klanten pakketten kunnen kiezen die variëren in niveau van dienstverlening en aandacht. Hierdoor komt tijd vrij die wordt gebruikt als ‘investeringsuren’ om het kantoor verder te ontwikkelen.

Afscheid nemen

Lander ging met Van der Voet en zijn team in gesprek over de missie, visie en kernwaarden van het kantoor. Dat is volgens Maurice Lander de beste manier om een veranderingstraject te starten. Door te beginnen met het definiëren van de missie, visie en kernwaarden, werk je toe naar het ultieme doel van het kantoor. Dit doel wordt snel concreter.

Gijs van der Voet heeft doorgezet met de ombuiging van zijn kantoor. “Maurice zette ons aan het denken”, zegt hij. “Samen hebben we onze visie en missie op papier uitgewerkt. Ook hebben we kritisch gekeken naar het klantenbestand en afscheid genomen van klanten die niet in het nieuwe plaatje pasten. Tegelijk hebben we een cultuur gecreëerd waarin iedereen vrijuit zijn mening en kritiek mag uiten. Zo boeken we samen vooruitgang.”

Tijd voor reflectie

Uit ervaring weet Maurice Lander dat bijna geen enkel kantoor tijd reserveert voor reflectie, leren en innovatie. Deze activiteiten zijn vaak als eerste wegbezuinigd in de drang naar efficiëntie. Efficiënt werken en productieve uren worden volgens hem vaak gesteld boven effectiviteit en het denken in termen van klantwaarde.

De overgang naar deze nieuwe manier van denken kost tijd en gaat niet zonder moeite. Toch verloopt het proces meestal vrij vloeiend en omdat klantwaarden voortdurend veranderen, eindigt het eigenlijk nooit. Gezamenlijk leren moet een plek krijgen naast het ‘productieve’ werk. Lander merkt dat medewerkers dit vooral boeiend en leerzaam gaan vinden. Het geeft erkenning en vrijheid om eigen keuzes te maken in een wereld vol regels.

Resultaten en reacties klanten

De transformatie heeft Van der Voet Finance geen windeieren gelegd. “We zien direct resultaten terug; de omzet is vergroot, beter te voorspellen en de winstgevendheid is vergroot. Onze klanten reageren positief op de nieuwe aanpak. Als we het gesprek aangaan, dan blijkt dat er veel meer behoefte is aan extra aandacht. We kunnen klanten beter adviseren doordat we de juiste vragen stellen.”

Financieel rendement overtuigt en helpt kantoorhouders bij het maken van andere keuzes, en biedt hen rust en ruimte, ervaart Maurice Lander. Dit draagt bij aan het creëren van een ‘ontwikkelende/lerende organisatie’ en een betrokken, ondernemend team. “Als we dit niet doen, blijven velen in de ratrace, die uiteindelijk naar de bodem leidt.”

Tips voor kantoren

De heren hebben tips voor kantoren die ook willen transformeren. “Heel makkelijk: gewoon beginnen. En volhardend zijn”, zegt Van der Voet. Lander vult aan: “Uiteindelijk draait het om het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor je kantoor, terwijl de focus nu vooral op de korte termijn ligt.”

Volgens Lander is een veilige omgeving essentieel voor een geslaagde transformatie. “Gijs heeft door zijn aanpak een veilige omgeving voor verandering, of beter gezegd, groei gecreëerd.”

Maak de juiste beslissingen dankzij inzicht! Wil je veranderen, dan is het belangrijk dat je de juiste kant op gaat. En dat is knap lastig. Staat jouw kantoor voor een grote beslissing en wil je inspiratie? Schrijf je dan in voor Visionplanner Inspire op 19 september in DeFabrique in Utrecht. Dit is hét event voor de laatste trends en ontwikkelingen in de accountancybranche. Het thema: Accountancy heeft toekomst.