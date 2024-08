Sancties of niet, dollars en euro’s stromen nog steeds naar Rusland

Sinds maart 2022 mogen er van de VS en de EU geen euro’s of dollars meer naar Rusland worden gestuurd. Desondanks is nog altijd 2,3 miljard dollar aan biljetten het land binnengekomen.

De Verenigde Staten en de EU hebben twee jaar terug sancties ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Zakendoen met Russische bedrijven ging in de ban, maar het verzenden van euro- en dollarbiljetten ook. In de praktijk is de contantgeldkraan echter niet helemaal dichtgedraaid, meldt Reuters op basis van douanegegevens over maart 2022 tot en met december 2023.

De dollars en euro’s komen vooral vanuit landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije. Die landen hebben geen beperkingen opgelegd aan de handel met Rusland. Overigens is van ruim de helft van de biljetten niet bekend waar ze vandaan komen.

Piek vlak voor inval

De documenten tonen een toename van de invoer van contant geld vlak voor de Russische invasie van Oekraïne. Tussen november 2021 en februari 2022 kwam er 18,9 miljard dollar aan dollar- en eurobankbiljetten Rusland binnen, vergeleken met 17 miljoen dollar in de voorafgaande vier maanden. Dat geeft volgens de Amerikaanse advocaat Daniel Pickard aan dat sommige Russen zichzelf wilden beschermen tegen mogelijke sancties. Hij denkt dat de werkelijke stromen van dollars en euro’s naar Rusland veel hoger zijn.

Een vermogensbeheerder geeft aan dat veel Russen nog steeds vreemde valuta in contanten willen voor reizen naar het buitenland. De Chinese yuan heeft de dollar inmiddels wel ingehaald als de meest verhandelde vreemde valuta in Rusland.