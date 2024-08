Honderden miljoenen Russische uraniumwinsten lopen via Nederlands bedrijf

De omroep dook in het jaarverslag van het Amsterdamse Uranium One Coöperatief, dat eigendom is van Rosatom, producent van uranium en kernenergie. Het staatsbedrijf beheert ook de bezette kerncentrale in Zaporizja. Uranium One speelt met name een rol in het winnen van de nucleaire grondstof in Kazachstan en Tanzania.

Economisch belang groot: geen sancties

De opbrengsten daarvan komen in Nederland terecht voordat het geld wordt overgemaakt naar Rusland. In 2022 maakte Uranium One 240,6 miljoen dollar winst. Daarvan gingen tientallen miljoenen naar het moederbedrijf in Rusland. In totaal betaalde Rosatom in 2022 omgerekend 3,1 miljard euro aan belastingen. Het bedrijf is de grootste leverancier van verrijkt uranium ter wereld. Die sterke marktpositie maakt dat Rosatom geen sancties opgelegd heeft gekregen vanuit Europa. ‘Daarmee profiteert Rusland ook tijdens de oorlog met Oekraïne van de Europese afhankelijkheid van de Russische uraniumsector.’

KPMG ingeruild voor Audit Next

De 2022-cijfers van Uranium One Coöperatief zijn gecontroleerd door Marc Lodder van Audit Next, die ook betrokken is bij het Cypriotische GCP. Dat kantoor heeft dit jaar een oob-vergunning gekregen en gaat de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding controleren. Voor 2021 was KPMG nog de controlerend accountant van Uranium One, zo blijkt uit het jaarverslag. Met de overstap bespaart het bedrijf tonnen aan accountantskosten: KPMG rekende over 2021 nog vier ton in dollars, de rekening van Audit Next beliep ongeveer een ton.

