Crowe Foederer publiceert eerste ESG-rapportage

‘Het voldoen aan alle vereisten van de CSRD-wetgeving is niet te onderschatten’, licht het accountantskantoor toe. ‘Niet alleen in de verantwoordelijkheid om te zorgen voor die duurzame wereld. Maar met name ook om hierin de eigen doelstellingen te benoemen. Doelstellingen die realiseerbaar zijn maar ook impact hebben.’

Eerste stap

Zo moet het verslag ook gelezen worden, meldt Crowe Foederer. ‘Als een eerlijke en serieuze eerste stap voor onze bijdrage aan een duurzamere wereld. Voor ons is dat een beperkte directe bijdrage op milieugebied maar zullen onze activiteiten met name ook een sterke sociale impact hebben. Wij hebben onderkend dat het formuleren van ons beleid op dit terrein en dan met name ook het benoemen van realiseerbare doelstellingen niet eenvoudig is.’

CEO Johan Daams: “Ik hoop dat de lezer van ons duurzaamheidsverslag heeft ervaren dat er veel werk aan de winkel is. Ik adviseer dan ook iedereen om hier tijdig mee te beginnen en niet te wachten op de formele ingangsdatum.”

De ESG-rapportage is hier te vinden: