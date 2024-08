Rapport accountantskantoor onderdeel van strijd tussen advocaten

Maar na het opstellen van een conceptrapport kwam het maar niet tot finalisering, omdat één van de betrokken advocaten niet langer wenste mee te werken. Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde in 2023 dat, anders dan één van de twee advocaten stelt, het werk van het accountantskantoor nog niet klaar is. Baat kon haar rapport finaliseren met inachtneming van de uitleg van het gerechtshof. Ook overwoog het hof dat partijen jegens elkaar gehouden zijn de informatie aan Baat Accountants te verstrekken die noodzakelijk is om het rapport te finaliseren. Eind goed al goed, zou je denken. Maar er moest onlangs toch nog een kort geding aan te pas komen om de uitspraak van het hof te bekrachtigen.

Twee advocaten waren in 2005 samen een advocatenkantoor gestart. Het werd een samenwerkingsverband tussen hun persoonlijke vennootschappen, en al snel kwamen er nog twee advocaten met hun persoonlijke vennootschappen bij. Twee van de vier stapten in 2014 weer uit, de samenwerking tussen de overgebleven twee advocaten liep in 2016 spaak.

Bemiddeling Deken

Daarna ontstond een flinke juridische strijd over de beëindiging van de samenwerking en ontvlechting van het samenwerkingsverband, waarbij het draaide om de uitleg van enkele overeenkomsten. Na bemiddeling van de Deken van de Orde van Advocaten in

Roermond werd overeengekomen dat een van de twee advocaten zijn aandelen zou overdragen aan de ander. Daarna zou een accountantskantoor een berekening van de waarde van de aandelen maken. Dat werd Baat Accountants.

Ook daarover ontstond echter weer een geschil, waarbij de partijen procedeerden over nakoming van de bij de Deken overeengekomen procesafspraken. Daarbij werd een van de twee vorig jaar onder meer veroordeeld tot het verlenen van medewerking aan het finaliseren van het conceptrapport door Baat Accountants, op basis van nadere input van partijen, waarbij in het definitieve rapport de (intrinsieke) waarde van de aandelen van de betrokken vennootschappen zou worden bepaald. Verder werd die partij veroordeeld tot het dragen van de helft van de kosten van Baat Accountants voor het verwerken van de nadere input.

Kort geding

In een kort geding kwam de kwestie onlangs opnieuw voorbij. De voorzieningenrechter oordeelt dat het arrest van 4 april 2023 kracht van gewijsde heeft gekregen doordat geen cassatie is ingesteld. De advocaat is derhalve gebonden aan de beslissing in dat arrest. Dat houdt in dat de advocaat dient mee te werken aan de finalisering van het rapport van Baat accountants. Dit volgt uit het dictum van het arrest, waarbij het oordeel van de rechtbank van 4 augustus 2021, inhoudende dat de advocaat dient mee te werken aan de finalisering van het rapport van Baat accountants is bekrachtigd.

Discussie over inhoud rapport nu niet aan de orde

De discussie over de inhoud van het rapport van Baat accountants, die de gedaagde advocaat aan de orde probeert te stellen, is nu niet aan de orde, oordeelt de voorzieningenrechter. In het kort geding is enkel de vraag aan de orde of de gedaagde advocaat moet meewerken aan de finalisering van het rapport van Baat accountants. Omdat het rapport nog niet klaar is, is de discussie over de inhoud voor een ander moment, oordeelt de voorzieningenrechter.

Misleiding

Ook het betoog van de gedaagde advocaat dat het gerechtshof is misleid leidt niet tot een ander oordeel in dit kort geding. Wat ook zij van dit verwijt, het arrest van het gerechtshof is onherroepelijk. Hetzelfde geldt voor de klacht van de advocaat dat zij geen vertrouwen heeft in Baat accountants. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om een andere accountant in de plaats van Baat accountants te benoemen.

Veroordeling

De voorzieningenrechter veroordeelt de gedaagde advocaat dan ook tot het verlenen van medewerking aan het finaliseren van het conceptrapport door Baat accountants, onder het verlenen van welke medewerking in ieder geval wordt verstaan het door de gedaagde op eerste verzoek van Baat accountants binnen de daartoe door Baat aangegeven termijn aanreiken van de door het accountantskantoor gevraagde informatie aan Baat, zodat Baat accountants het definitieve rapport aangaande de (intrinsieke) waarde van de aandelen van de betrokken vennootschappen kan opmaken. De voorzieningenrechter veroordeelt de advocaat verder tot betaling van een dwangsom als ze in gebreke blijft.

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2024:4673