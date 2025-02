KPMG lanceert advocatenkantoor in de VS

De Amerikaanse tak van KPMG lanceert KPMG Law US en wordt daarmee het eerste Big Four-advocatenkantoor dat de Amerikaanse markt bedient.

KPMG Law US gaat technologiegestuurde juridische diensten aanbieden, ondersteund door kunstmatige intelligentie en het KPMG Digital Gateway-platform, meldt het accountantskantoor. Daarmee hoopt het bedrijf in te spelen op de snel veranderende juridische sector en afdelingen beter te ondersteunen, zodat zij efficiënter kunnen werken.

Legal business

De nieuwe juridische tak bouwt voort op de bestaande Legal Business Services-praktijk van KPMG en werkt samen met het wereldwijde netwerk van KPMG-advocatenkantoren in meer dan tachtig landen. Samen zullen KPMG Law US en KPMG LLP juridische beheerservices, juridisch operationeel advies en juridische technologieoplossingen leveren.

Rema Serafi, Vice Chair – Tax bij KPMG LLP: “KPMG Law US is uniek gepositioneerd om de levering van juridische diensten te transformeren. Door geavanceerde AI en technologie te combineren met juridische expertise, bieden we een ongeëvenaarde, geïntegreerde oplossing voor onze klanten.”

Vestiging Arizona

KPMG Law US bouwt voort op de aanwezigheid van KPMG LLP in Arizona. Het nieuwe advocatenkantoor zal opereren als een onafhankelijk beheerde dochteronderneming van KPMG LLP en strategisch samenwerken met de KPMG LLP Tax-praktijk.