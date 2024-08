Zo krijg je écht grip op klantdossiers

Altijd op de hoogte van de status

Je werkt efficiënter door gegevens geautomatiseerd uit te wisselen. Denk aan het uitwisselen van CRM-gegevens en dossierstukken of documenten ter ondertekening aanbieden aan de ondernemer. Breng het proces rondom het delen en accorderen van een document zo goed mogelijk in kaart. Kan jij bijvoorbeeld niet achterhalen of de klant een document geopend heeft maar nog niet geaccordeerd? Of gebruik je nog steeds e-mail om documenten te delen? Dan is er werk aan de winkel.

Vaak gaan accountantskantoren té snel over op het automatiseren van processen. Automatiseer alleen als je het proces goed begrijpt. De specialisten van PinkWeb kennen de workflows bij accountantskantoren door en door. Met meer dan 20 jaar ervaring in de sector, begrijpen wij hoe het werkt. Zo kunnen wij workflows inrichten om documenten te delen en accorderen, waarbij jij altijd op de hoogte bent van de status. Heeft een klant bijvoorbeeld nog niet akkoord gegeven op een document? Dan wordt er automatisch een herinnering gestuurd. En de medewerkers van het kantoor krijgen een melding zodra een document geretourneerd wordt door de ondernemer. Zo kun je als accountant veel gerichter contact hebben op documentniveau.

Koppelingen met het softwarelandschap van accountants

Met krachtige koppelingen krijg je grip op informatiestromen en jouw klantdossiers. Door het stroomlijnen en automatiseren van handmatige handelingen werk je veiliger en efficiënter. Informatie wordt automatisch gedeeld wanneer dat nodig is. Hierdoor zijn klanten en medewerkers altijd op de hoogte en weten ze wat er wanneer van hen wordt verwacht. Met behulp van deze integraties zorg je voor complete klantdossiers.

Documenten ondertekenen

Wil je een document laten ondertekenen of accorderen vanuit bijvoorbeeld Caseware, Exact of Nmbrs? Dan kan je een koppeling aanvragen tussen PinkWeb en de gewenste software. Vervolgens worden de publicatiestukken automatisch geplaatst in PinkWeb. Vanuit PinkWeb kan je het document dan aanbieden aan de ondernemer.

CRM als bronapplicatie

Ook is het mogelijk om CRM gegevens vanuit verschillende CRM pakketten als bron te gebruiken. Vanuit Afas CRM, Kantoor Gemak of Business Suite (Unit 4) kan je cliënten en contactpersonen geautomatiseerd aanmaken en synchroniseren. De gegevens komen vervolgens in de klantdossiers in PinkWeb terecht.

Single Sign-on

Uiteraard moet het voor de klant zo makkelijk mogelijk zijn om van deze tools en softwarepakketten gebruik te maken. Zij willen eenvoudig en via een beveiligde omgeving hun weg kunnen vinden naar deze software. Met Single SignOn hebben jij en je klanten via het klantenportaal in één keer toegang tot alle andere online diensten die worden gebruikt. Ze hoeven niet apart in te loggen op elke dienst, maar doen dit veilig via PinkWeb.

Werk in één omgeving aan je klantdossiers

Misschien wel de belangrijkste tip: werk in één omgeving aan je klantdossier. Bied jouw klanten een waardevolle persoonlijke omgeving waar zij alles rondom jouw financiële dienstverlening vinden. Eenvoudig, snel en gestructureerd informatie aanleveren, zodat jij in één keer met de juiste en complete gegevens aan jouw werkzaamheden start. Online het hele dossier bekijken. Snel een akkoord of ondertekening op jaarstukken, aangiften en andere documenten via de website en de apps. Het kan met PinkWeb!

Wij begrijpen hoe complex het accountancyvak is. Voordat een aangifte is ingediend, is er heel wat werk aan vooraf gegaan. Communicatie met de ondernemer, verzamelen van de juiste gegevens, interne afstemming, goedkeuring en ondertekening. PinkWeb helpt je. Met PinkWeb deel je in een handomdraai vertrouwelijke documenten zoals de belastingaangiftes, de jaarrekening, opdrachtbevestigingen, contracten, adviesrapporten en nog veel meer.

Wil je weten hoe? Ontdek wat PinkWeb voor jouw accountantskantoor kan betekenen.

Meer over klantdossiers in PinkWeb >