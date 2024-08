Verkoop elektrische auto’s stijgt in Nederland, daalt fors in Duitsland

De verkoop van volledig elektrische auto’s in Europa is in juli flink gedaald, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. In Nederland, België en Frankrijk nam de verkoop nog wel toe.

De vraag naar elektrische auto’s is wereldwijd onder druk komen te staan, omdat veel overheden hun subsidieregelingen voor elektrische auto’s aan het afbouwen zijn. Alles bij elkaar telde ACEA 102.705 registraties voor volledig elektrische wagens in juli. Dat is bijna 11 procent minder dan een jaar terug. Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s nam daardoor af tot 12,1 procent, van 13,5 procent een jaar geleden.

In tien EU-landen, waaronder België (+44%), Nederland (+9%) en Frankrijk (+1%) nam de verkoop van volledig elektrische auto’s toe. Maar die stijging kon een forse verkoopdaling van bijna 37 procent in Duitsland (met afstand de grootste afzetmarkt) niet compenseren. Bij onze oosterburen werden bijna 18.000 minder elektrische auto’s verkocht dan een jaar geleden. Het zijn er altijd nog 30.000, waar in Nederland 8.207 elektrische auto’s werden verkocht in juli.

Hybride

Naar hybride voertuigen is juist veel meer vraag, omdat consumenten op zoek zijn gegaan naar opties die betaalbaarder zijn en waarbij ze minder afhankelijk zijn van laadpalen en snellaadstations. De uitbreiding van het laadnet verloopt in veel landen namelijk traag.

Van hybride auto’s, exclusief de plug-in hybrides, werden iets meer dan 273.000 exemplaren verkocht, bijna 26 procent meer dan een jaar geleden. In de vier grootste automarkten Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië nam de verkoop van hybrides toe. Het marktaandeel van deze voertuigen steeg tot 32 procent, van 25,5 procent in juli 2023. In Nederland werden in juli 3 procent minder plug-in hybrides verkocht (4.106).

Overtreft brandstof

Ondanks de moeilijkheden rond volledig elektrische auto’s blijven consumenten wel minder benzine- en dieselmodellen kopen. De verkoop van benzineauto’s daalde met 7 procent en de verkoop van diesels zakte met iets meer dan 10 procent. In Nederland werden bijna 40% minder benzineauto’s verkocht (5.543). Er reden meer volledig elektrische auto’s de showroom uit, dan diesel- en benzin’auto’s.

In totaal namen de Europese autoverkopen in juli licht toe met 0,2 procent naar 852.051 stuks. In de eerste zeven maanden van het jaar kwamen de verkopen daarmee uit op meer dan 6,5 miljoen auto’s, een stijging van 3,9 procent.