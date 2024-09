Bestuurders Wirecard moeten 140 miljoen schadevergoeding betalen

Drie oud-bestuursleden van de failliete betalingsverwerker Wirecard uit Duitsland moeten een schadevergoeding van 140 miljoen euro plus rente betalen. Dat heeft een rechter in München bepaald.

De zaak gaat over een lening van 100 miljoen euro die de betalingsverwerker via een dochteronderneming verstrekte aan een bedrijf in Singapore. Dat bedrijf was volgens de rechter financieel zwak en had een betalingsachterstand op een andere lening van ongeveer 2,4 miljoen euro. De lening vormde daarmee “een onaanvaardbaar risico.”

De drie bestuurders handelden volgens de rechtbank “op zijn minst nalatig” door de lening goed te keuren. Het gaat om de oud-topman Markus Braun, de toenmalige financiële topman Alexander von Knoop en oud-manager Susanne Steidl. De rechter houdt die eerste twee direct verantwoordelijk voor de goedkeuring en vraagt zich tevens af of de activiteiten waarmee de lening te maken had wel echt bestonden.

Boekhoudschandaal

Wirecard begon in 1999 met creditcardbetalingen verwerken en werd een van de waardevolste bedrijven op de beurs in Frankfurt. In juni 2020 ging Wirecard failliet, toen duidelijk werd dat bijna 2 miljard euro op de balans waarschijnlijk niet bestond. Over het boekhoudschandaal lopen nog diverse rechtszaken. Ook EY raakte als controlerend accountant in de problemen door de affaire. Meer daarover lees je hier.