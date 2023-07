CNBB Equity Partners neemt meerderheidsbelang in oamkb, forse groeiambitie 

Ondanks de kritische houding van de AFM doet opnieuw een private equity-partij zijn intrede in de accountancy. CNBB Equity Partners (CNBB) heeft een meerderheidsbelang genomen in oamkb, een franchiseorganisatie van administrateurs, belastingadviseurs, accountants, bedrijfsadviseurs en bedrijfscoaches. CNBB is het investeringsvehikel van Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens, (mede)oprichters van Exact en Yuki.

Uitbreiding

De beide partijen tonen zich in een verklaring over de overname meteen behoorlijk ambitieus: ‘De samenwerking en het beschikbare groeikapitaal stelt oamkb in staat om het netwerk van financieel adviseurs voor het Nederlands midden- en kleinbedrijf (mkb) versneld uit te bouwen door een combinatie van overnames en duurzame organische groei. Het bedrijf, momenteel franchisegever voor meer dan 90 administratiekantoren, fiscalisten en bedrijfsadviseurs met een geconsolideerde omzet van 11 miljoen euro, krijgt met steun van CNBB de kans om het bestaande netwerk uit te breiden en consolidatie in de sector te leiden.’

Onder de vlag van Oamkb zijn momenteel ongeveer 120 bedrijfsadviseurs actief. Eerder overgenomen administratie- en advieskantoren zoals Yaarwerk en Michels Administratie & Belastingadvies worden door de samenwerking onderdeel van het netwerk van oamkb, meldt het bedrijf. ‘Naast dat zij € 3,5 miljoen aan omzet toevoegen, dragen zij direct bij aan het bereik van het netwerk en profiteren ze zelf van de voordelen van het platform en de innovatieve technologie van oamkb.’

Top 20

CNBB Managing Partner Lucas Brentjens: “Verregaande standaardisatie en automatisering zijn noodzakelijk voor de sector. Naast dat de financieel experts zich hierdoor meer op advisering kunnen richten, is het ook essentieel om het werk als ‘boekhouder’ aantrekkelijk te houden en nieuw talent aan te trekken. Onze visie is; automatiseer zoveel mogelijk en richt je samen met de ondernemer op de business. Met oamkb leggen we de basis voor de praktische invulling van onze visie.”

Oamkb CEO Pascale Petiet benadrukt: “Met deze strategische samenwerking kunnen we onze groeistrategie versnellen en de kansen in de markt nog beter benutten. De investering van CNBB is het bewijs van hun vertrouwen in ons vermogen om waarde te creëren. We streven met oamkb naar het neerzetten van een top 20 administratie-en advieskantoor met landelijke dekking. Dit partnership is een belangrijke stap in de realisatie van deze doelstelling.”