Overname door PE: ervaringen van een ceo (1)

Een jaar geleden heeft CNBB oamkb overgenomen. Oamkb was van oudsher een franchiseorganisatie die kleine administratie- en accountantskantoren ondersteunde in ICT, marketing, opleidingen en kwaliteitsbeheersing. CNBB is het investeringsvehikel van oud Exact/Yuki-mannen Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens. Er ontstond een flinke discussie onder accountantskantoren en de AFM of de overname door private equity een gewenste ontwikkeling is in accountancy. Een jaar later zijn dit mijn ervaringen.

De kansen

De accountants- en administratiekantoren in Nederland zijn flink vergrijsd. Dat biedt kansen in een markt waar de inkomsten steady zijn en waar een efficiencyslag valt te behalen voor private equity. De aantrekkingskracht voor (jonge) medewerkers is flink afgenomen, omdat het werk op de vergrijsde kantoren niet gemoderniseerd is en een stoffig imago heeft.

Beweegredenen van verkopende kantoren

Private equity biedt de mogelijkheid om de opvolgingsproblematiek op te lossen door de vergrijzing. Dat is fijn voor de partners die echt afscheid nemen. In de discussie van een jaar geleden in de branche zei men met name dat private equity-partijen vooral voor het geld gaan en minder aandacht besteden aan de kwaliteit van het accountantskantoor. Ook de gevolgen voor de medewerkers en klanten werden uitgelicht. In de praktijk heb ik gezien dat verkopers voor ons kiezen omdat we een hoge klanttevredenheid hebben en net zo veel belang hechten aan medewerkerstevredenheid. Vooral bij kleinere kantoren zijn de eerste vragen: hoe wordt omgegaan met mijn klanten en mijn medewerkers?

Er is veel concurrentie tussen private equity-partijen, dus het overnamebedrag is niet de eerste drijfveer om te kiezen aan wie verkocht wordt. Gratis geld werd genoemd als beweegreden om te verkopen als klein kantoor aan private equity, maar in de praktijk is dat niet de doorslaggevende factor. Het businessmodel tussen de private-equitypartijen verschilt. De verkopende partij kiest ook op basis van de eigen ambitie: wil ik nog aanblijven of niet? Wil ik nu of later met pensioen? Wil ik doorbouwen of niet? Past de cultuur van de private equity partij bij mijn kantoor?

Het afgelopen jaar heb ik veel verschillende beweegredenen gezien. Met name kantoren die zelf moeite hebben om medewerkers te werven en hierdoor achterstanden hebben opgelopen. Kantoren die de digitaliseringsslag hebben gemist en niet de energie en het geld hebben om de slag te maken. Zo hebben we een kantoor overgenomen dat nog met Lotus123 (!) werkte.

Keuze in private equity partijen

ETL/BANVO biedt een model waarin zij eerst de helft kopen en de eigenaar aanblijft. Na een aantal jaar, en als het goed is doorgroeit en een nieuwe waardering plaatsvindt, koopt men de e andere helft. ETL koopt de accountantskantoren en BANVO de administratiekantoren. Waterland koopt grotere accountantskantoren en neemt hier een belang in. Waterland is een grote investeringsmaatschappij en investeert ook in andere sectoren wat niet altijd even succesvol is, zoals de overname van het horecabedrijf Happy Italy. De Pia Group neemt ook accountantskantoren over en ondersteunt deze alsof het een franchise is: in HR, Data, Finance, Operations, Sales & Marketing en Advisory. Netsam heeft 216 accountants overgenomen, maar heeft de directie de laan uitgestuurd. Als je overweegt om te verkopen, is de basis je redenen om te verkopen en wat je na de overname wil gaan doen.

Wel of geen nieuwe naam

Bovengenoemde partijen kiezen ervoor om de oude kantoornaam te laten bestaan. De reden is de herkenbaarheid voor de klanten en medewerkers. Mijn ervaring is dat ook wanneer de oude naam nog in stand is, dus wanneer er nog niets is veranderd, de onrust onder medewerkers al heel groot is. We hebben er daarom voor gekozen om elke medewerker individueel te spreken. De arbeidsvoorwaarden onder oamkb te bespreken, de toekomstwensen door te nemen. Dat geeft veel druk bij onze HR-afdeling, maar is wel het belangrijkste om te doen. Om kennis te maken met onze organisatie organiseren we een “warmbaddag”, een formuletraining en ICT-trainingen.

Wij hebben gekozen om wel in de tijd de namen van de kantoren te wijzigen in oamkb. Dit omdat we ook echt streven naar het samensmeden van de kantoren. De werkwijze van oamkb is anders dan die van de oude kantoren. Dat moet ook duidelijk worden voor de klanten en de medewerkers. Bovendien is de kracht van oamkb de samenwerking tussen de kantoren onderling. Dat kan alleen, omdat alles online is georganiseerd. Samen zijn we sterker en niet alleen aan de achterkant van ons bedrijf. Het sluit aan bij de visie en missie van onze private equity-partij CNBB om impact te maken voor ondernemers.

Fusies in accountantskantoren

HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast gaan samen verder als Newtone. Alfa Accountant en ABAB gaan verder als aaff. Aan de keuze van de namen zie ik dat er geen rekening is gehouden met vindbaarheid online. Omdat wij online zijn georganiseerd, hechten we hier wel veel waarde aan. Alhoewel mensen in het begin struikelen over de “o” en “a” in oamkb kon ik het toch niet laten om de nieuwe namen te Googlen (Google maakt bijvoorbeeld van aaff automatisch aafff ). Als wij ooit een nieuwe naam gaan bedenken, moeten we hier wel heel goed over nadenken. 😊

Wel of geen accountantskantoor

Bij aanvang van de samenwerking tussen oamkb en CNBB hebben wij veel gediscussieerd over het wel of niet worden van een accountantskantoor. Accountants leveren meer kwaliteit, als het goed is, maar is dit de vorm van kwaliteit waar de meeste mkb-ondernemers op zitten te wachten? Accountants die goed georganiseerd zijn, zuchten zelfs onder de regeldruk die is opgelegd. Uiteindelijk hebben we besloten dat accountants heel belangrijk zijn om in te kunnen huren voor bewaking van de kwaliteit en het geven van accountantsverklaringen waar het nodig is. Het gros van de mkb-ondernemers heeft incidenteel een accountantsverklaring nodig. Kleinere accountantskantoren fungeren vaak als een administratiekantoor. Dus heb ik na 30 jaar mijn accountantstitel aan de wilgen gehangen. En zo ook de accountants bij de accountantskantoren die wij hebben overgenomen. Wij “ex-accountants” hebben er geen spijt van. En we blijven uit de discussie met de AFM.

Wel of geen visie

Pascale Petiet

Mijn keuze voor CNBB als private equity partij is ingegeven door de gelijke visie: wij kunnen het leven van ondernemers makkelijker maken met behulp van ICT. De logische keuze was dus ook voor Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens, die Exact en Yuki groot hebben gemaakt. Ebitda is het hoogste doel, dat is duidelijk, maar wel met de missie om goed te doen voor ondernemers en medewerkers, om impact te maken, om de branche te veranderen. Meer tijd voor de klanten door automatisering, meer bedrijfs- en fiscaal advies en niet alleen maar roepen dat we “pro-actief” zijn.

Voor verkopende partijen is het goed om te overwegen wat bij je past. Ik heb gemerkt dat eigenaren bevlogen zijn in hun onderneming, dat ze belangrijk vinden wat er met hun klanten en medewerkers na de overname gebeurt. En wij doen ons stinkende best om al onze plannen waar te maken. We hebben een bevlogen team dat het superleuk vindt om de branche te veranderen. We werken grotendeels online samen en ook offline. Een positieve werksfeer, open gesprekken, met een gezamenlijk doel, is de cultuur bij oamkb. Niet alles gaat in één keer goed, fouten zijn er om van te leren en structurele verbeteringen aan te brengen.

