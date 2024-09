Hoge Raad: werknemer heeft recht op 10 minuten betaalde opstarttijd

Als een werknemer tien minuten eerder op zijn werk moet komen om in te loggen, dan moet die extra tijd worden betaald. Dat oordeelt de Hoge Raad.

De zaak draaide om een medewerker van het bedrijf Teleperformance. Het callcenterbedrijf schreef medewerkers voor dat zij tien minuten voor aanvang van de dienst bij hun computer moesten zitten. Zo konden ze op tijd ingelogd zijn om precies op tijd te beginnen met werken. De medewerker vond dat die ‘opstarttijd’ ook werktijd is en dus betaald moet worden.

De man kreeg daarin gelijk van de rechter en het gerechtshof; de hoogste rechter heeft die uitspraken nu bevestigd. Daardoor krijgt de medewerker nog honderden euro’s aan achterstallig loon over de periode van september 2016 tot mei 2021. De Hoge Raad volgde het advies dat de advocaat-generaal eerder dit jaar al gaf.

‘Grote gevolgen voor andere werkgevers’

De FNV vindt het oordeel van de Hoge Raad een ‘overwinning in onze strijd voor een eerlijke beloning’. Ook kan de uitspraak grote gevolgen hebben voor andere werkgevers en werknemers, denkt FNV-bestuurder Elly Heemskerk. ‘Wat voor deze ene werknemer geldt, geldt mogelijk ook voor duizenden andere callcentermedewerkers en wellicht zelfs voor nog veel meer mensen in Nederland die van de baas werkgerelateerde handelingen moeten doen in de eigen tijd.’

Hoge Raad, 13 september 2024

Bron: ANP