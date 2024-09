Privacy First vreest openbaarheid UBO-register

De Stichting Privacy First heeft in een brief aan de Tweede Kamer grote zorgen geuit over het wetsvoorstel tot wijziging van de toegang tot het UBO-register dat binnenkort in de commissie Financiën wordt behandeld. De stichting vreest dat het register de facto openbaar wordt.

Privacy First schrijft in de brief dat het UBO-register ‘een bron van zorgen is voor mensen die betrokken zijn bij rechtspersonen en andere entiteiten die in het Handelsregister zijn ingeschreven. Dat komt ook omdat het begrip ‘UBO’ zeer ruim is gedefinieerd, waardoor vele mensen zonder economisch belang bij een rechtspersoon of entiteit in dat register terechtkomen.’

Legitiem belang

Het wetsvoorstel is ingediend op 25 juni, kort nadat nieuwe Europese antiwitwaswetgeving in het Europese staatsblad verscheen (19 juni). Volgens Privacy First betekent dit dat er vanuit mag worden gegaan dat door middel van dit wetsvoorstel de nieuwe toegangsregels zoals opgenomen in de op 19 juni bekend gemaakte Europese antiwitwasrichtlijn geïmplementeerd zullen worden. In de richtlijn is opgenomen dat degenen die een ‘legitiem belang’ hebben gedurende drie jaar toegang tot alle gegevens in het UBO-register zullen verkrijgen. Degenen die op basis daarvan toegang krijgen worden niet op integriteit getoetst en strafbaarstelling van misbruik en andere waarborgen ontbreken in de richtlijn.

Openbaar register

In het wetsvoorstel heeft het kabinet zich nog niet uitgelaten over de vraag welke private partijen precies op grond van ‘legitiem belang’ toegang zullen krijgen tot het UBO-register. Maar Privacy First vreest dusdanig laagdrempelige en grootschalige toegang tot het UBO-register, dat het register de facto openbaar wordt.

Bezwaren

Privacy First stelt ook dat in de nieuwe Europese regels inzake UBO en UBO-register de non-profit stichting ten onrechte gelijk wordt gesteld met de Angelsaksische trust. ‘Dit is disproportioneel en heeft onaanvaardbare consequenties. […] De bezwaren tegen de richtlijn gelden ook voor het door de regering ingediende wetsvoorstel. Privacy First hoopt dat de Tweede Kamer aandacht zal besteden aan het respecteren van de grondrechten van UBO’s. Privacy First heeft daartoe een groot aantal vragen over het wetsvoorstel en de nieuwe toegangsregels van de nieuwe Europese antiwitwasrichtlijn geformuleerd.’

Lees HIER de gehele brief.