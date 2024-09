Vooral jonge audit profs zien salaris stijgen

Dat blijkt uit de Benchmark Arbeidsvoorwaarden in de Audit 2024 van QConcepts. De salarisstijging bij audit professionals is niet gelijk verdeeld. De gemiddelde salarisstijging van medewerkers in junior functies en medewerkers tot zes jaar werkervaring was ruim 4% hoger dan bij professionals met meer dienstjaren. Starters bij de Big 4 verdienen over het algemeen meer dan concullega’s bij niet Big 4-kantoren. Dit verandert vanaf het niveau van assistant manager, waar de salarissen juist hoger liggen bij de medewerkers die werkzaam zijn bij de niet Big 4-kantoren.

Arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris zijn secundaire arbeidsvoorwaarden van groot belang. Audit professionals hechten veel waarde aan vakantiedagen en mobiliteitsbudgetten. Voor senior managers staat hybride werken, na vakantiedagen, bovenaan als meest gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde.

Een opvallende trend is dat audit professionals sinds 2022 gemiddeld minder uren zijn gaan werken, ondanks een gelijkblijvend aantal contracturen. Dit kan worden toegeschreven aan een grotere focus op werk-privébalans en de mogelijkheid om studietijd op te nemen binnen werktijd. Medewerkers van Big 4-kantoren werken gemiddeld 2,8 uur per week meer dan concullega’s bij niet Big 4-kantoren. Hoewel arbeidsvoorwaarden, volgens recent onderzoek, niet direct bijdragen aan het werkgeluk, blijven ze wel één van de belangrijkste redenen voor audit professionals om van baan te wisselen.

De benchmark is opgesteld na een onafhankelijk en anoniem onderzoek onder 450 audit professionals.

Download hier het volledige rapport