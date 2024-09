Vitens wil water voor grote bedrijven duurder maken

Volgens de Gelderlander zouden enkele tientallen bedrijven meer moeten gaan betalen om drinkwater in hun bedrijfsprocessen te gebruiken. Reden voor de toeslag is dat Vitens het drinkwaterbewustzijn wil vergroten. De extra inkomsten zouden worden gebruikt voor investeringen gericht op de toenemende vraag naar drinkwater. Het hogere tarief zou gelden voor bedrijven in de industrie, maar ook voor bedrijven die producten of voeding maken. ‘Het gaat echt om onze allergrootste afnemers’, aldus een woordvoerder.

De tariefsverhoging is nog geen voldongen feit; er wordt nu onderzoek naar gedaan. Eind november moet er meer duidelijk worden over het plan, wanneer de aandeelhouders van Vitens vergaderen.

Verschillende tarieven

Vitens maakt zakelijke afspraken met bedrijven voor het leveren van drinkwater voor hun productieprocessen. ‘Dat biedt ruimte om met verschillende tarieven voor huishoudelijk en niet-huishoudelijk drinkwatergebruik te werken’, zei bestuursvoorzitter Tjeerd Roozendaal tegen De Gelderlander. ‘We zijn van plan die ruimte te gaan gebruiken.’

Bron: ANP