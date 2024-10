De grote keuze: in de cloud of lokaal samenstellen?

Veel accountants- en administratiekantoren zijn al overgestapt op cloudsoftware voor hun boekhoudprocessen. Toch blijft de jaarrekeningsoftware vaak achter, draaiend op verouderde on-premise systemen of private clouds. Met de snelle ontwikkelingen in cloudtechnologie moeten accountants nu serieus nadenken over de toekomst: overstappen naar de cloud of blijven investeren in lokale systemen? In dit blog lees je veelgestelde vragen die kantoren hebben over de cloud en hoe Visionplanner hiermee omgaat,

Kosten en investeringen: voorspelbaarheid en flexibiliteit

Voor IT-managers is een belangrijke vraag: wat zijn de kosten van de migratie naar de cloud? Bij Visionplanner zijn de kosten voorspelbaar, met een duidelijke prijsstructuur per gebruiker. Dit maakt het financieel aantrekkelijk en flexibel voor accountantskantoren om op- en af te schalen naargelang de behoeften.

Partners in accountantskantoren zijn vooral geïnteresseerd in de winstgevendheid op lange termijn. Hoewel cloudoplossingen abonnementskosten met zich meebrengen, bieden ze ook significante kostenbesparingen door efficiënter werken. Medewerkers kunnen overal werken, wat de productiviteit verhoogt en de kosten voor IT-onderhoud verlaagt.

Steven van Klompenburg, eigenaar van Van Klompenburg Administraties- en Belastingadvies, vertelt: “Met Visionplanner hebben we een grote efficiëntieslag gemaakt, waardoor we nu 20% meer werk kunnen verzetten dan vorig jaar. De gewonnen tijd besteden we aan onze klanten en advieswerk. Door efficiënter te werken, hebben we meer tijd voor klantgesprekken, wat leidt tot meer advieswerk, vooral op fiscaal gebied.”

Veiligheid en compliance: altijd up-to-date

Veiligheid is een topprioriteit. Visionplanner draait in Nederlandse datacenters en voldoet aan strenge ISO27001 en ISAE3402 Type 2 certificeringen. Bovendien houdt Visionplanner zich aan de strikte securityvoorschriften van Visma, zoals vermeld in het Visma Trust Centre. Multi-factor authenticatie (MFA) zorgt voor extra beveiliging van toegang.

Daarnaast is het belangrijk dat de software altijd up-to-date is met de nieuwste wet- en regelgeving, zoals NVCOS 4410. Dit voorkomt boetes en reputatieschade en geeft accountantskantoren de zekerheid dat ze compliant zijn.

Prestaties en betrouwbaarheid

Een andere cruciale vraag is de betrouwbaarheid en snelheid van de cloudsoftware. Visionplanner maakt gebruik van een krachtige cloudinfrastructuur die hoge prestaties en betrouwbaarheid garandeert dankzij automatic scaling. Visionplanner zorgt voor continue back-ups en drievoudige datareplicatie om de beschikbaarheid te waarborgen.

Corlin van Oeveren van VO Accountants deelt zijn ervaring: “Onze traditionele methoden waren niet snel genoeg om adequaat op marktveranderingen te reageren. On-premise oplossingen blokkeren je in het snel en effectief reageren op klantbehoeften. We kozen voor Visionplanner Compilation vanwege de naadloze integratie met onze huidige systemen, het gebruiksvriendelijke ontwerp en de aanzienlijke verbeteringen in onze dienstverlening. Ook waardeer ik de gestructureerde workflow die de samenstelsoftware vereist: van acceptatie tot planning en uitvoering. Dat helpt bij het naleven van kwaliteitsstandaarden en het succesvol doorstaan van toetsingen door de SRA. Dankzij de uitgebreide rapportagefuncties en compliance checks kunnen we altijd rekenen op hoge kwaliteit.”

Schaalbaarheid en flexibiliteit: klaar voor de toekomst

Met Visionplanner kunnen accountantskantoren moeiteloos opschalen dankzij de flexibiliteit van de cloud. Dit is ideaal voor groeiende kantoren die snel moeten kunnen inspelen op veranderingen in hun klantenportefeuille. Deze flexibiliteit biedt financiële voordelen in veranderende marktomstandigheden, waardoor kantoren zich kunnen aanpassen zonder grote investeringen in hardware.

Software altijd beschikbaar

Dankzij de geavanceerde cloudinfrastructuur is de software 24/7 beschikbaar. Het onderhoud gaat automatisch. Dit vermindert de interne IT-belasting en zorgt ervoor dat problemen snel worden opgelost. Zijn er vragen dan kan is er de uitgebreide online kennisbank waar je op veel vragen direct een antwoord vindt. Tijdens kantooruren is support telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Integratie met bestaande systemen: naadloze koppelingen

Visionplanner Connect Center fungeert als het knooppunt voor alle boekhoudkoppelingen en aanvullende cijfers. Dankzij het open API-ecosysteem integreert Visionplanner naadloos met bestaande systemen, wat de efficiëntie verhoogt en workflows stroomlijnt. Dit betekent minder tijd en moeite voor handmatige invoer en synchronisatieproblemen.

Thom Heppenhuis van EJP benadrukt: “Wat echt de doorslag gaf, was de bereidheid van Visionplanner om niet alleen mee te denken over de integratie met AFAS maar daar feitelijk ook uitvoering aan te geven. Daarnaast biedt Visionplanner Compilation de mogelijkheid om gegevens uit verschillende boekhoudpakketten te koppelen, wat de flexibiliteit voor klanten vergroot.”

Toegang en mobiliteit: werken waar je wilt

De mogelijkheid om overal te kunnen werken is een groot voordeel van cloudsoftware. Visionplanner biedt veilige en eenvoudige externe toegang, wat belangrijk is voor de flexibiliteit en het werken op afstand. Medewerkers kunnen altijd en overal werken, wat de reactietijd en klantservice verbetert.

Upgrades en innovatie: altijd voorop

Visionplanner zorgt voor regelmatige updates zonder downtime, zodat kantoren altijd beschikken over de nieuwste functies en actuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat accountantskantoren zich geen zorgen hoeven te maken over verouderde software en altijd voorop blijven lopen met de nieuwste innovaties.

Continuïteit en disaster recovery: altijd voorbereid

Visionplanner heeft robuuste maatregelen getroffen om de continuïteit van hun diensten te waarborgen. Gegevens worden drievoudig gerepliceerd en er worden regelmatige back-ups gemaakt. Dit minimaliseert het risico van downtime en waarborgt de continuïteit van de dienstverlening, wat essentieel is voor het behoud van klantvertrouwen.

Gebruikerservaring en adoptie: ondersteuning op maat

De gebruiksvriendelijkheid van Visionplanner vergemakkelijkt de adoptie door medewerkers. Visionplanner biedt uitgebreide trainingen, webinars en support om te zorgen dat medewerkers snel kunnen wennen aan de nieuwe software en optimaal gebruik kunnen maken van alle functionaliteiten. Dit bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.

Juridische implicaties: naleving van internationale wetgeving

Het voldoen aan internationale en nationale wetgeving is cruciaal voor accountantskantoren. Visionplanner voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving voor dataopslag en -verwerking, zoals de GDPR, waardoor kantoren gerust kunnen zijn dat hun gegevens veilig en compliant zijn.

Conclusie

De overstap naar cloudsoftware voor het jaarrekeningproces is een strategische beslissing die zorgvuldige overweging vereist. Visionplanner biedt een toekomstbestendige, veilige en efficiënte oplossing die voldoet aan de hoogste standaarden. Door de bovengenoemde aspecten zorgvuldig te evalueren, kunnen accountantskantoren een weloverwogen keuze maken die aansluit bij hun strategische doelen en dagelijkse operationele behoeften.

