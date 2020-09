‘Accountant loopt risico bij overschrijden deadline’

Elke rechtspersoon moet uiterlijk tien maanden na sluiting van het boekjaar een jaarrekening hebben opgemaakt. Uit een enquête van Auxilium blijkt dat ruim driekwart van de mkb-accountantskantoren deze deadline niet gaat halen. Een meerderheid denkt dat de jaarrekening van 10 tot 25 procent van de klanten te laat klaar zal zijn.

Achterstanden door corona

Veel accountants – en dan met name de samenstellend accountants – hebben door corona achterstanden opgelopen. Als gevolg hiervan krijgen ze in oktober, naast de gebruikelijke kwartaalpiek, nog een flinke portie extra werk op hun bord, vanwege de benodigde werkzaamheden in het kader van de eindafrekeningen van de NOW 1-regeling. Dat stelt John Weerdenburg van Auxilium. ‘Ik sprak een tijdje terug drie accountants. Die zeiden alledrie, onafhankelijk van elkaar, dat ze een probleem voorzagen met het tijdig samenstellen van de jaarrekening van klanten. Daarom hebben we een enquête doen uitgaan om te onderzoeken of dit probleem bij meer kantoren speelt. Daarop hebben 433 MKB-accountants gereageerd.’

Risico’s bij overschrijding

Bij veel bedrijven is de jaarrekening 2019 langer blijven liggen dan normaal gesproken het geval zou zijn geweest. Weerdenburg: ‘In het voorjaar was er bij veel ondernemingen nog te weinig zekerheid over de toekomst. Werkzaamheden rondom de jaarrekening 2019 zijn toen opgeschort. Die zijn in de zomer weer opgestart, maar dit maakt wel dat er minder tijd is dan gebruikelijk.’ Dat is een risico. In eerste plaats voor de bestuurders zelf. Door de termijnoverschrijding kan immers het vermoeden ontstaan dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur, waardoor bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle schulden van de rechtspersoon. ‘Maar als dat gebeurt, kan de blik ook op de accountant worden gericht. In het geval van een faillissement is het niet ondenkbaar dat ook de accountant wegens nalatigheid en het niet halen van de deadline aansprakelijk wordt gesteld.’

Noodwet regelt dit niet

De ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ biedt voor bovenstaande geen soelaas. In deze wet staan onder andere bepalingen rondom verslaggeving en algemene vergaderingen. In artikel 22 in deze wet is over de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur van de besloten vennootschap het volgende opgenomen: ‘in afwijking van artikel 248 lid 2 wordt een verzuim van de verplichting uit artikel 394 tot openbaarmaking van de jaarrekening die betrekking heeft op het meest recente afgesloten boekjaar niet in aanmerking genomen, indien dat te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19.’ Deze regeling voorziet dus wel in mogelijk uitstel van de publicatieplicht, maar níet in uitstel van het opmaken van de jaarrekening! Weerdenburg pleit voor twee maanden extra tijd voor accountants. ‘De politiek kan dit via de al genoemde noodwet makkelijk regelen. Verleng de termijn voor het uitbrengen van de jaarrekeningen 2019 tot 31 december 2020. Dan loopt die gelijk met de publicatietermijn.’

‘Accountant onwaardig’

Het probleem dat Auxilium aankaart lijkt niet breed gevoeld te worden in de accountancybranche. Ondanks publicaties op De Accountant en in het Financieele Dagblad heeft Weerdenburg nog maar één reactie op de blog gekregen waarin hij pleit voor uitstel. En die was van iemand die het niet eens was met Weerdenburgs oproep. Volgens deze reactie kan de accountant niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdige deponering. Die verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, wat ook in de LOR staat die de accountant voor het bestuur opstelt. ‘Het is accountants onwaardig om je klant te beloven hem te helpen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, terwijl zij nu al weten dat zij voor heel veel ondernemers niet tijdig gaan leveren. Je zou zelfs kunnen spreken van wanbeleid als je op grove schaal veel afspraken niet weet na te komen.’

Elk jaar overschrijdingen

Wilfred Castricum van RSM Nederland zegt desgevraagd dat hij het door Auxilium aangekaarte probleem in zijn eigen praktijk niet herkent. ‘Het percentage jaarrekeningen dat over de deadline heen gaat ligt bij onze klanten niet wezenlijk hoger dan anders’, laat hij weten. Ook Dirk Krol (Krol Wezenberg) schiet bepaald nog niet in de stress. ‘Elk jaar gaan accountants met een aantal klanten over de deadline heen. Meestal ligt dat aan het te laat aanleveren van stukken door de klant. Dit jaar zie ik bij ons dat we de deadline met iets meer klanten dan andere jaren niet gaan halen. Maar ik zie daarin geen extra risico voor ons als accountant. Ik geloof niet dat een curator ons, in het geval van een faillissement van een klant, aansprakelijk gaat houden omdat de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd. In mijn beleving blijft dat altijd de verantwoordelijkheid van de bestuurder, niet van de accountant.’

‘Geef sommige jaarrekeningen voorrang’

Het probleem van de aansprakelijkheid gaat pas spelen als een BV failliet gaat. Weerdenburg: ‘Als ik accountant was, zou ik nu prioriteit geven aan klanten van wie je weet dat ze op omvallen staan. Een stamrecht BV zou laat ik iets langer laten liggen.’ Auxilium heeft het niet onderzocht, maar Weerdenburg zegt geen reden te kunnen bedenken waarom het probleem van deadline niet ook zou spelen bij de Big4 en Next5.