Nieuwe tool speelt in op CSRD-verplichting rapporteren over afvalstromen

De CSRD gaat gefaseerd in vanaf 2024 en luidt een nieuw tijdperk in van rapporteren over duurzaamheid voor bedrijven gevestigd in de Europese Unie. Ook kleine en middelgrote ondernemingen moeten vanaf 2026 aan deze eisen voldoen. “Voor onze klanten die volgens CSRD gaan rapporteren, is het belangrijk om te monitoren wat de CO2-impact van hun afvalstromen is. Onze tool biedt dat inzicht. Voor de toekomst hoort strategisch nadenken over afvalreductie en stimuleren van circulaire processen ook binnen CSRD. Ook daarvoor biedt deze tool goede uitgangspunten”, aldus Suzanne Stokman-Godschalk, Duurzaamheidsmanager PreZero Nederland.

CO2-emissies en CO2- besparingen

De eerste klanten hebben de tool inmiddels in gebruik genomen en met de rapportage krijgen zij inzicht over de CO2-impact van afvalstromen die door PreZero worden opgehaald en verwerkt. Zij krijgen niet alleen inzicht in de CO2-emissies maar ook in de CO2-besparingen van hun afvalstromen. Suzanne Stokman-Godschalk: “Met de rapportage krijgen onze klanten inzicht in de grondstoffen die door onze afvalverwerkings- en recyclingsmethoden beschikbaar komen. Dit voorkomt de productie van nieuwe grondstoffen en zo dragen onze klanten bij aan CO2-besparing. Op deze manier voldoen bedrijven niet alleen aan de verplichting om te rapporteren over de impact van hun afval, het helpt hen ook om na te denken over hoe het nog beter kan. Zo bouwen we samen met onze klanten aan een circulaire economie. PreZero streeft namelijk naar een samenleving zonder afval, Zero Waste.”

De tool van PreZero kijkt naar de CO2-impact vanaf het moment dat het afval bij een bedrijf wordt opgehaald, tot het moment dat de inhoud ervan weer iets nieuws wordt. Dus zowel de verwerking van de afvalstroom als het transport in dit hele proces. In de rapportage zijn momenteel tien categorieën afval meegenomen, denk aan kunststof, papier en karton, hout en bouw- en sloopafval. In de toekomst wordt dat aantal nog verder uitgebreid. De tool voldoet aan alle vereisten die worden voorgeschreven door CSRD en is onafhankelijk gecertificeerd door het Duitse ifeu.

