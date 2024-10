Qconcepts gaat nieuwe vestiging in Eindhoven openen

Qconcepts is volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe vestiging in het centrum van Eindhoven, meldt het snelgroeiende accountantskantoor. Het wordt de achtste vestiging, na Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Enschede, Rotterdam, Sittard en Malaga.

Met 160 professionals richt Qconcepts zich voornamelijk op private companies (MKB en MKB+), woningcorporaties en zorginstellingen. Qconcepts richt zicht grotendeels op audit en haalde eerder dit jaar de Zweedse investeerder IK Partners aan boord als nieuwe grootaandeelhouder. Veel overnames zijn echter niet te verwachten, liet medeoprichter Cor Pijnenburg weten.

Maar het top 50-kantoor blijft dus wel autonoom doorgroeien, getuige de nieuwe Eindhovense vestiging. “Deze uitbreiding markeert een belangrijke mijlpaal in onze groei en onderstreept onze toewijding aan het leveren van hoogwaardige diensten aan onze klanten en werkgeluk voor onze Q’ers”, licht het accountantskantoor toe.

Eindhoven

Waarom Eindhoven? Daarover meldt Qconcepts: “Eindhoven staat bekend als de ‘Slimste regio ter wereld’ en heeft een rijke geschiedenis in technologie en innovatie. Met zijn bruisende centrum, uitstekende infrastructuur en een dynamische gemeenschap van professionals en studenten, biedt Eindhoven een inspirerende omgeving voor onze nieuwe vestiging. Met ons nieuwe kantoor in het centrum van Eindhoven zijn we klaar om nog dichter bij onze klanten te staan en hen te ondersteunen met de hoogste kwaliteit van dienstverlening. We kijken ernaar uit om deel uit te maken van deze dynamische stad en onze groei voort te zetten.”