Belgische boekhouders dreigen met staking

Volgens de KVABB heerst er een ‘ongekende crisis’ binnen de sector, en is het werk voor accountants en boekhouders ‘ondraaglijk’ geworden. Hoewel het woord ‘staking’ niet expliciet wordt genoemd, spreekt de KVABB van een mogelijke “opstand van burgerlijke ongehoorzaamheid”.

De beroepsorganisatie stelt dat haar leden onder grote druk staan. De aansprakelijkheidsplicht is volgens de KVABB strenger geworden, de fiscaliteit is te complex, en administratieve platforms zijn buiten kantooruren vaak moeilijk toegankelijk.

Onduidelijke regels

Ludo Van den Bossche, voorzitter van de KVABB, gaf in een interview op Radio 1 bij De Ochtend aan waarom zoveel accountants en boekhouders gefrustreerd zijn: “Voor dit jaar weten we nog steeds niet welke regels definitief zullen zijn. Ze passen de regels altijd veel te laat aan.” Hij benadrukt dat de toenemende onzekerheid een van de grootste problemen is voor de leden van de vereniging.

Daarnaast zijn er technische obstakels: “Toepassingen zoals Tax-on-web en MyMinfin vallen vaak uit of haperen, zeker in drukke periodes, en dat is een ramp,” zegt Van den Bossche. “Zelfs in het weekend werken die systemen soms niet, en er is geen permanentie bij de overheid om ons te helpen.” Hij voegt hieraan toe dat deadlines beter op elkaar afgestemd moeten worden: “Geen twee deadlines zouden in dezelfde periode mogen vallen, bijvoorbeeld dat we de personenbelasting moeten indienen in dezelfde periode als de btw-aangifte.”

Volgens Van den Bossche ontbreekt het ook aan “respect voor de cijferberoepers” vanuit het ministerie van Financiën. “Ze plannen controles wanneer dubbele deadlines samenvallen, stellen vragen om inlichtingen, en als er iets misloopt, kunnen we niemand bereiken. Ik heb dit al aangekaart bij het kabinet. Zij zeggen dat het niet mag, maar toch doen ze het.”

Dag en nacht werken

Door deze situatie ervaren accountants en boekhouders veel stress, omdat ze vaak dag en nacht moeten werken om hoge boetes te vermijden. “Er zit niks anders op, anders worden de boetes enorm hoog. Bij ons is de btw bekend als een boetestaat. Daar is geen menselijkheid meer aan, dat is puur boete,” vervolgt Van den Bossche. Hij verwijst hiermee naar de strikte boetesystemen die zelfs voor kleine administratieve fouten worden opgelegd, zoals een verkeerd ingevulde gestructureerde mededeling.

Andere manieren dan staken

Hoewel stakingen onder accountants en boekhouders in België een unicum zouden zijn, sluit Van den Bossche acties niet uit. “Onze Franstalige collega’s zeggen dat ze gaan staken. Maar wie is het slachtoffer? De klant en wijzelf, want de klant kan ons dagvaarden omdat we ons werk niet hebben gedaan.” Toch suggereert Van den Bossche dat er andere, meer strategische manieren zijn om de overheid onder druk te zetten zonder het werk volledig stil te leggen. Welke acties dat zouden zijn, wilde hij echter nog niet onthullen.

De organisatie heeft eerder deze maand 15 aanbevelingen naar de bevoegde minister gestuurd om de werkdruk te verminderen. Ook van de nieuwe federale regering verwacht de KVABB maatregelen. Mocht het tot een staking komen, dan zou dat de eerste in de geschiedenis van de KVABB zijn, die sinds haar oprichting in 1921 nog nooit tot zo’n actie is overgegaan.